Djurgårdens löfte vill få tid att utvecklas: ”Sägs att man peakar vid 27”

Med två veckor kvar till seriepremiären rasade taket ner över Djurgårdens träningsplan.

Tältduken som var uppspänd över konstgräsplanen på Hjorthagens IP höll inte för det kraftiga snöfallet och de ungdomsspelare som befann sig inne i tältet fick fly i förskräckelse.

Ingen kom till skada, men det innebar också att Djurgårdens damlag fått avsluta den allsvenska uppladdningen med att flänga mellan Nacka och Sollentuna för att kunna träna inför söndagens bortapremiär mot förväntade topplaget Häcken.

– Det är alltid kul att spela bra matcher och sedan så, man vet ju i aldrig. I en premiär känner man lite att allt kan hända, säger Stinalisa Johansson.

Hennes fotbollskarriär startade i Tvååkers IF och har via IF Böljan och Jitex stegvis tagit henne uppåt i divisionerna. Flytten från västkusten till Djurgården gjorde hon för ett år sedan.

Vätskepaus under träningen. På söndag väntar damallsvensk premiär borta mot Häcken för Stinalisa Johanssons Djurgården. Foto: Jonas Lindkvist

Första säsongen i damallsvenskan blev det fyra mål och tre assist. Nu i år är förväntningen att det ska bli fler.

– Jag är forward och det är ju det vi ska göra liksom. Nu är det min andra säsong och då lägger man lite mer press på sig själv i hur man presterar, vill vara lite jämnare.

– Det är bra att ha lite press, men det ska inte vara för mycket. Jag är fortfarande ung och det sägs ju att man peakar vid 27 år. Dit är det några år kvar.

I vintras fick Stinalisa Johansson för första gången glimta på dörren till A-landslaget, på lägret med i första hand allsvenska spelare i Portugal i januari. Att redan i sommar komma med i VM-truppen tror hon inte är realistiskt men det är den nivån hon vill till, om ett par år.

En nyckel är att inte stressas av andras förväntningar och förhoppningar.

– Nej. Det är ju ett prestationsbaserat jobb. Men sen vet man ju att karriärer går upp och ner. Så det får man hantera. Inte bli för tung i axlarna om det går trögt.

I vintras var Stinalisa Johansson med på landslagets läger med främst damallsvenska spelare i Algarve. Foto: Jonas Lindkvist

Djurgården startar damallsvenskan med i mångt och mycket samma trupp som föregående säsong. Defensiven har förstärkts med etablerade namn som Aleksandra Lobanova och Matilda Plan. Framåt kommer Hayley Dowd att saknas de första veckorna på grund av ett armbrott. Men amerikanskan, som även fick fjolårssäsongen tillstor del förstörd på grund av skador, lär tillföra en extra dimension när hon är tillbaka.

Förra säsongen slutade Djurgården på tionde plats i tabellen. Ambitionen i år är att prestera bättre än så.

– Det känns som en trygghet att vi är många som känner varandra, säger Stinalisa Johansson.

– Vi kan fortsätta bygga på det vi började på förra året, och tanken är väl att sikta uppåt i tabellen.

Fakta. Förluster och nyförvärv Djurgården In: Aleksandra Lobanova (försvarare, BP), Agnes Hedman (mittfältare, uppflyttad), Matilda Plan (försvarare, Eskilstuna United), Olivia Ländin Sjöblom (anfallare, Älvsjö AIK) Ut: Linda Motlhalo (mittfältare, Glasgow City FC), Nicole Ruiz Granados (mittfältare, klubb ej klar), Louise Larsson (mittfältare, klubb ej klar), Ellen Andersson (back, Mallbackens IF), Sara Olai (back, BP), Isabelle Granlund (målvakt, klubb ej klar). Källa: EFD. Visa mer

