Djurgårdens sportchef: ”Vi har fått strypa alla förhandlingar”

– Men det kan också bli med ytterligare några spelare i truppen. Än är vi inte tillräckligt långt framme i vår samhällsekonomiska analys för att vi med säkerhet kan säga varken det ena eller det andra.

– Först måste vi ha mer kunskap. För som företrädare för Djurgården hockey AB – med många anställda – kan vi inte dra på oss en kostnadskostym som vi inte vet om vi klarar av att bära.

Tre spelare vars kontrakt går ut den sista april är stjärnspelarna Dick Axelsson och Patrik Berglund samt säsongens utropstecken Manuel Ågren.

Ni har sagt att ni vill behålla alla tre. Kommer det att vara ekonomiskt möjligt?

– Det är som sagt helt omöjligt att svara på den frågan, säger Joakim Eriksson.

– För sex veckor sedan hade vi en budget, och i den budgeten ingick planer och förhoppningar att enas med de här tre spelarna, och med ytterligare någon back.

– Samtliga tre spelare som du nämner är väldigt duktiga, och det är spelare som vi har haft bra dialoger med och en målsättning att behålla.

– Men med tanke på att det är så mycket osäkerhet behäftat med hösten har vi fått strypa alla förhandlingar och diskussioner tills vi vet mer.

Det kan innebära att man hamnar i snålblåsten när fansen och medlemmarna ifrågasätter varför man inte värvar flera namnkunniga spelare.

Det är en solig förmiddag när vi träffar Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson i en park mitt emot klubbens kansli. Vi träffas för att prata om svårigheterna att bygga ett lag när förutsättningarna inte är givna.

Hur ser sponsorerna på sitt fortsatta engagemang? Hur kommer eventuellt minskade sponsorintäkter påverkar spelarbudgeten? Kommer människors ansträngda privatekonomi påverka publiktillströmningen, och kanske den största frågan av alla: kommer SHL kunna dra i gång i september?

Frågorna är många, men ingen kan ge ett säkert svar.

Hur påverkas ditt jobb av de här oklara förutsättningarna?

– Jag är ju inte ensam om att vara i den här situationen, men till viss del tror jag hur man klarar det beror på vilken inställning man har.

Joakim Eriksson fortsätter med ett leende:

– Även om det kan innebära att man hamnar i snålblåsten när fansen och medlemmarna ifrågasätter varför man inte värvar flera namnkunniga spelare, kan det vara ganska skönt när det inte finns pengar och resurser utan du måste jobba med att utveckla de spelare du har.

– Inför nästa säsong tycker jag redan vi har ett spännande lag under avtal. Vi kanske inte just nu har ett av ligans två-tre bästa lag på papper, men vi har ett ett lag med oändligt mycket utvecklingspotential. Under mina år som sportchef har vi gillat och varit duktiga på att jobba med unga spelares utveckling. Det är jäkligt stimulerande att jobba i en organisation som har den förmågan.

– Så när det gäller den delen känner jag mig relativt lugn. Jag kan mer känna en oro för om vi inte kan dra i gång säsongen enligt planen. För är det något som man har märkt nu när all elitidrott är satt på paus är det vilken stor betydelse idrotten har för många människor i samhället.

Joakim Eriksson berättar om den stolthet han känner för den ekonomiska stabilitet som Djurgården skapat. Foto: Roger Turesson

På grund av pandemin har ni redan genomfört vissa nedskärningar på juniorsidan. Vad består de av?

– På juniorsidan har vi skurit ned med en 75-procentig tjänst. Fast egentligen har vi inte bara skurit ned, utan snarare backat. Vår ambition den här säsongen var en 75-procentig ökning i antalet tjänster, så vi har snarare dragit ner 1,5 tjänst.

– Det är en första åtgärd, sedan återstår det att se om det kommer att krävas flera.

– Är det något som vi vill bibehålla är det vår professionella och goda kvalitet i vår verksamhet runtomkring herr- och juniorlaget, och vi vill fortsätta att ta ett större ansvar för damsidan. Så det blir hela tiden tuffa avvägningar. Hur mycket kan du skala av? Redan från start är vi inte ”luftigt byggda” och i dessa tider har vi därför inte mycket fläsk att skära bort.

Djurgården gick in i den här krisen med en stabil ekonomi. Hur stor trygghet ger det?

– Det måste jag säga att jag känner en stolthet över. Vår styrelse har länge jobbat med en kontinuitet där vår ordförande Kaarel Lehiste och vice ordförande Göran Tidström har gjort ett fantastiskt jobb med att vända den tuffa ekonomiska situation som Djurgården befann sig i när de för nio år sedan åkte ur SHL. Givetvis har också vd:n Jenny Silfverstrand en stor del i det. Tillsammans har de lyckats skapa – för att vara i hockeybranschen – ett välbalanserat företag.

– Vi inom herrhockeyn förtjänar också lite cred för det. Utan vår utveckling och tillväxt hade vi inte erhållit de vinster som vi har gjort under slutspelen som har stärkt vår balansräkning och likviditet.

– Vi har dessutom ärat det vi sa när vi för ett antal år sedan gjorde en ”crowdfounding” (gräsrotsfinansiering) som gav oss 15 miljoner. Då sa vi att vi inte skulle skölja in de pengarna i någon spelartrupp utan att vi behövde de pengarna för att bygga upp en trygghet och balans för sådana här utmanande tider som vi är inne i nu.

– Därmed inte sagt att vi är över ån. Även om jag sitter här nu och är stolt kan allt vara annorlunda om åtta månader när SHL är inställt.

Här på anrika men slitna Hovet bedriver Djurgården sin senior- och juniorverksamhet. Foto: Erik Simander/TT

I parken där vi sitter leker barn i solskenet. Även om nuet är högst påtagligt pratar vi också om livet efter krisen.

– Lyfter vi blicken och tittar tre-sju år framåt har Djurgården en jätteutmaning framför sig, och då tänker jag på de anläggningar som vi bedriver verksamheten i.

– Det är egentligen ett smärre mirakel att vi bedriver ett herrlag, ett damlag, en juniorverksamhet och ett hockeygymnasium på den verksamhetsyta vi har. En yta som vi dessutom delar med AIK:s herrar, och x antal evenemang per år.

– Dessutom bedriver vi också en växande ungdomsverksamhet på en enda isyta. Gör man ett studiebesök hos andra SHL-klubbars träningsanläggningar ser man skillnaden både i antal isytor och i kvaliteten. I vårt fall håller kvaliteten snarare medioker allsvensk nivå.

– Det är ur konkurrensperspektiv ett utvecklingshandikapp, men också ett handikapp ekonomiskt. Händer det inget positivt där som gör att vi rör oss framåt blir man väldigt dyster till sinnet.

– Det oroar mig nästan mer än den här krisen. Det kanske låter konstigt, men det visar vilken stor utmaning det är.

Fakta. Djurgårdens trupp Så här ser Djurgårdens trupp inför säsongen 2020-2021 ut för närvarande: Målvakter

Niklas Svedberg, Mantas Armalis. Backar

Alex Brännstam, Tobias Ekberg, Ludvig Hedström, Marcus Högström, Pontus Johansson, Simon Johansson, Tom Nilsson, Robin Norell, Jesper Pettersson. Forwards

Linus Andersson, Niclas Bergfors, Oscar Bjerselius, William Eklund, Henrik Eriksson, Albin Grewe, Mattias Guter, Michael Haga, Anton Hedman, Alexander Holtz, Jacob Josefsson, Sebastian Strandberg, Tom Wandell, Kalle Östman. Visa mer

