Dorsin har tuffa krav på sig: ”Vinner vi inte är det en dålig säsong”

Bröderna Henrik, 42 år, och Mikael, 38 år, är artister men på olika håll.

Henrik är kanske landets mest folkkära skådespelare och delägare i Scalateatern i Stockholm.

Mikael hade en liten roll i ”Jonny Cocktail”, en föreställning som en ung Henrik Dorsin satte upp på Sagateatern på Lidingö.

– Då visste jag inte om jag skulle satsa på fotbollen eller teatern, skojar Mikael.

– När jag var mindre fick jag alltid vara med på Henriks projekt, jag blev inslängd i någon biroll. ”Gör så här, säg det här”, det var på den nivån.

Mikael satsade på fotbollen och det är bollen som banat vägen fram till jobbet som sportdirektör i norska topplaget Rosenborg.

Han fick jobbet i december och hamnade inte bara i ett hett transferfönster. Coronaviruset satte inte bara stopp i fotbollen, hela Norge drabbades av något som kan liknas vid ett utegångsförbud.

Familjen har en hytta att åka till men får inte lämna Trondheim.

– Landställen är heliga för norrmännen men vi får inte åka dit, det är i och för sig inget stort problem. Här stängde man det mesta, gränser, skolor och butiker.

Tanken var att han skulle hinna vässa truppen innan transferfönstret stänger sista mars.

Coronaviruset och permitteringar gör det omöjligt.

– Vi kan inte gå ut och köpa spelare, det känns fel.

Klubben har tidigarelagt utbetalningen av de så kallade feriepengarna, drygt tio procent på årslönen, som spelarna brukar få under en månad på sommaren.

– Vi valde att betala ut dem nu, spelarna har semester från 23 mars till 23 april så vi slapp att permittera dem. Jag tror att det ska mycket till för att vi ska permittera spelare, det handlar nog mer om att vi kanske eventuellt måste sänka lönerna, om detta skulle dra ut allt för långt på tiden.

Målet är att Tippeligan ska komma i gång helgen 23–24 maj.

– Det är det vi förhåller oss till.

Fram till 13 april är alla fotbollsplaner stängda tills vidare.

– Vi får inte ens låta en spelare få hela Lerkendal för sig själv för tillfället. De får hitta en gräsplätt att träna på där det inte är något folk.

I tisdags lättade Norska fotbollsförbundet på förbudet och meddelade att från och med onsdag får spelarna träna i grupper om fem personer så länge de håller en meters avstånd.

Mikael Dorsin, utsedd till årets Järnkamin 2000, lämnade Djurgården sommaren 2003. Foto: Maja Suslin/TT

Dorsin gick från IFK Lidingö till Djurgårdens juniorer där han fick Zoran Lukic som tränare.

– Zoran satsade på mig och trodde väl att jag skulle bli något.

Han debuterade i A-laget 1998 men hamnade mitt emellan junior- och A-laget.

– På hösten året efter blev jag utlånad till Spårvägen. Det var det bästa som kunde hända mig. Jag fick känna mig vuxen, tiden i Spårvägen var en vändpunkt som gjorde att jag fick en bra karriär.

När Dorsin kom tillbaka till Djurgården 2000 hade Zoran Lukic tagit över A-laget tillsammans med Sören ”Snuffe” Åkeby.

– Då kände jag mig inte längre som en junior utan som en A-lagsspelare när jag kom in i omklädningsrummet.

Det hann bli två SM-guld med Djurgården innan Dorsin 2003 köptes av franska Strasbourg.

– Det var en chock, tempot var mycket högre men det gick ändå bra i början. Jag fick spela allt men blev mentalt och fysiskt trött i slutet av säsongen då jag spelade en och en halv säsong i rad.

Det är nu Rosenborg kommer in i bilden.

– Rosenborg lockade mig och jag hade ett bra snack med sportdirektören Rune Bratseth. Det kan man väl säga blev min lycka.

Säsongen i rumänska Cluj 2007–2008 blev en avstickare som gav guld i serien och cupen men det var i Rosenborg Dorsin hörde hemma.

Under fyra år fick han dessutom förtroendet som lagkapten.

– Även om du är kapten i en division 2-klubb så är det stort, det är klart att jag blev glad när jag fick chansen.

Hösten 2015: Mikael Dorsin firar det efterlängtade cupguldet med Rosenborg. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Han minns matcherna i Champions League som något extra.

Under coronakrisen visas ”retrokamper” på tv och det hjälper honom att komma ihåg matcherna mot storlagen i Europa.

Störst av allt var segrarna mot Valencia i Champions Leauge 2007 och 1–1 mot Chelsea på Stamford Bridge samma år, Chelsea gick sedan till final mot Manchester United.

– Mötet med Real Madrids ”Galácticos” på Santiago Bernabéu 2005 var också en höjdpunkt. De hade Zidane, Beckham, Raúl och brassen Ronaldo. Vi ledde med 1–0 men sedan small det, jag tror att Beckham skruvade in en frispark och vi förlorade med 1–4. Man hade i alla fall nivå att vara med på plan i sådana matcher.

Under sina år i Rosenborg har han bland annat haft Erik Hamrén, Janne Jönsson, Per Joar Hansen, Per Mathias Högmo och Nils Arne Eggen som tränare.

– Vinner inte Rosenborg serien eller spelar en fartfylld offensiv fotboll så blir det alltid snack om tränarna.

Nu är det Mikael Dorsin som har kravet på sig att visa resultat.

– När vi kommer trea en säsong , eller inte spelar ”artig” offensiv fotboll så är det kris. Och går vi inte till Europaspel eller vinner serien så är det en ”dålig” säsong. Det är kraven och det är tufft men samtidigt det som gör och gjort Rosenborg så framgångsrika också.

Mikael Dorsin debuterade i landslaget i Tipshallen i Växjö 2001.

– Det var samtidigt som Zlatan, i en stormatch mot Färöarna som slutade 0–0.

Det blev totalt 16 landskamper och ett EM-slutspel under åren 2001–2010.

– Jag konkurrerade med Erik Edman och brukar skryta med att det inte är så många som har så många landskamper på läktaren och bänken som jag har. Lars Lagerbäck kom sällan med överraskningar i sina laguttagningar.

I dag är Lagerbäck förbundskapten i Norge och han har tagit grannlandet till EM 2021, landets första mästerskap sedan 2000.

– Lagerbäck är så klart en anledning till succén men det är också en generation många duktiga spelare som kommit fram.

Martin Ødegaard, 21 år, och Erling Braut Haaland, 19 år, är de stora stjärnorna men framåt finns också namn som Alexander Sørloth och Joshua King.

– Det man haft problem med är försvarsspelet.

Mikael Dorsin avslutade karriären med att lyfta cuppokalen efter seger mot Sarpsborg 2015.

– Jag tänkte alltid att jag skulle tillbaka till Djurgården någon gång men det blev ju aldrig så.

Under sin tid som spelare passade Mikael på att utbilda sig till jurist.

– Jag hoppade på Folkuniversitet här och kom sedan in på universitet. Jag läste på distans och åkte upp till Tromsö för att göra tentorna.

Han fick arbete på den agentfirma han själv varit i kontakt med och fick i uppgift att bygga upp ett nätverk i Norge.

Mikael Dorsin på pressträffen när han presenterades som ny sportdirektör. I förgrunden lagets huvudtränare Eirik Horneland. Foto: Ole Martin Wold/NTB Scanpix

När Rosenborgs ledning i höstas frågade Dorsin om han ville ta över som sportdirektör tackade han ja.

– Min bästa egenskap som spelare var kanske att jag var bra på att göra de runt mig bra, då såg jag också bra ut. Jag var alltid påskruvad och det syntes väl att jag alltid ger 100 procent. Det ska jag göra nu också.

Rosenborg har ambitionen att spela 4–3–3 och det ska gå fort framåt.

– Vi vill så klart ha fram våra egna spelare. Vi har en akademi som vi satsar ganska hårt på men vill att de ska vara kvar i sina egna klubbar tills de är 14-15 år. Det är våra egna spelare som blir hjältar. Sedan kollar vi av hela Norge, Norden, Europa och man kan kanske hitta någon från resten av världen.

Att hämta spelare på chans från exempelvis Afrika för att hoppas på en vidareförsäljning är inget koncept Rosenborg gillar.

– Vi chansar inte och tar in två ofärdiga utländska spelare och hoppas att de ska slå. Vi vill inte ha spelare utifrån som kanske inte tar plats i startelvan för då tar de plats från våra unga spelare.

Han erkänner att han skulle bli smickrad om han med tiden fick frågan att ersätta Bosse Andersson som sportchef i Djurgården.

– Vi får se, jag har precis börjat här men man vet aldrig. Djurgården är, precis som Rosenborg, en fantastiskt fin klubb. Gör man det bra i Rosenborg så kan det finnas ännu större klubbar som visar sitt intresse.

I dag skulle han ha svårt att lämna Trondheim med familjen som i dag består av norska hustrun Henriette och barnen Fröya, 13 år, och Leo, tio år.

– De har tre idrotter var så det är full fart. Men ingen av dem åker längdskidor.

Mikael försöker så gott det går att hänga med i storebror Henriks karriär.

– Det är ju brorsan liksom, jag är ju uppväxt med allt det där. Man kan ju säga att han har lyckats, han har ju kommit dit han velat. Det är inte förvånande men imponerande med tanke på den konkurrens som finns. Det är kanske ännu tuffare än inom fotbollen.

Även om Mikael satsade mycket av sin tid på fotbollen hängde han ofta på Henrik.

– Vi kollade på Galenskaparna och ”Macken”, vi var på många föreställningar. Henrik skrev musikaler redan när han var ung, det har gått i ett. Han hade bestämt sig tidigt för vad han ville bli. Jag försöker att åka hem när det är en ny föreställning, annars ser jag allt som går på film och tv.

Michael Lindgren och Henrik Dorsin presenterar den nya föreställningen ”Scalarevyn – det glada 20-talet”, duon har arbetat tillsammans sedan ungdomsåren på Sagateatern på Lidingö. Foto: Jessica Gow/TT

Han medger att han blir lite nervös av Henriks alla projekt men ser fram emot ”Det glada 20-talet”.

– Det blir nog bra, det brukar det bli. När man går dit så undrar man hur det ska bli den här gången, så tänkte jag när han gjorde Karl-Bertil Jonssons julafton. Den var fantastiskt bra.

Varken mamma Karin eller pappa Wolfgang var någon revyartist.

– Nej, det skulle jag inte säga, säger Mikael med ett skratt. Men pappa har lite underfundig humor. De var inga fotbollsspelare heller.

Morfar Sigge jobbade som pensionär extra på Karamellkungen och kom alltid med två Ica-kassar med godis när Mikael spelade knattefotboll i IFK Lidingö.

– Det var toppen efter träningar och matcher, minns Mikael. Han såg alla matcher tills han gick bort 2003 när jag flyttade till Frankrike.