Dramatisk avslutning – Färjestad vann första kvarten mot Skellefteå

– De kommer ut hårt i första men när vi får in 1–1-pucken tycker jag vi tar över. Spelar vi så här är vi svårslagna, sade Färjestads Jacob De La Rose till C More.

Det var han som låg bakom spelet fram till segermålet.

Äntligen är det slutspelshockey på riktigt igen.

Inramningen var mäktig i den första ronden av en slutspelsserie som kan bli riktigt jämn, lång och härlig.

Packade läktare och en decibelnivå som man nästan glömt hur den kan låta, efter de senaste två slutspelen som spelats inför nästan tomma läktare. Dessutom en match som var högdramatisk och fylld av både fart och känslor.

En mållös förstaperiod dominerades klart av Skellefteå. I serien vann Västerbottenslaget samtliga fyra möten lagen emellan, klart dessutom. Men det var då, det.

Nu handlar det om slutspel och ett ”nytt” Färjestad som under Tomas Mitell vaknat till på allvar.

Klockan stod på 4.49 i den andra perioden när hemmanollan spräcktes. I numerärt överläge snappade Filip Sandberg upp pucken nere vid kortsargen. Oattackerad kunde han ta sig in framför målet där han sprätte upp pucken i det närmaste krysset bakom Färjestads målvakt Dominik Furch.

Efter målet tog Färjestad över mellanperioden. Med en mäktig forechecking och tunga, långa anfall bosatte sig Karlstadlaget i offensiv zon och efter 7.47 stod det 1-1. Joakim Nygård höll sig framme på en målvaktsretur och kunde kvittera.

– Det är mycket kamp. Tajt, en riktig slutspelsmatch. Kamp om varenda millimeter där ute, sade Nygård till CMore efter den andra dramatiska perioden.

Färjestads tränare Tomas Mitell var nöjd med vad han såg i sin första slutspelsmatch med laget.

– Det handlar mycket om att få ner pucken och få fast den där. Det är inga hemligheter, sade han till CMore i den andra periodpausen.

Kraftmätningen fortsatte i den tredje perioden. Inget lag förmådde ta greppet om matchen på allvar.

Inte förrän Victor Ejdsell höll sig framme strax före slutet och såg till att ge Färjestad övertaget i kvartsfinalserien.