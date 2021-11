Dramatiska scener i SHL: Max Friberg skadad

Det var ett fullsatt i Scandinavium för första gången på ett och ett halvt år. Och hela arenan höll andan när klockan räknade ner mot första periodpaus.

Malmös Markus Lauridsen och Frölundas Max Friberg gick in i en närkamp i sarghörnet i Malmös zon. Lauridsens skridsko träffade olyckligt och skar in i baksidan på Fribergs högra ben. Blodet forsade ut på isen.

Trots att spelet gick vidare hjälpte Malmöspelare Frölundaspelaren av isen. Domaren bröt perioden för omspolning med 18 sekunder kvar.

– Han är under bra vård och de har fått stopp på blödningen. Han är på väg med ambulans till sjukhuset, så de har det under kontroll, förklarade Frölundas tränar Roger Rönnberg i C More.

Det var annars Malmö som tog kommandot redan från start. De visade ingen respekt för serieledarna som hade svårt att få till något offensivt. Det dröjde ända till den 14:e minuten innan Jan Mursak fick iväg Frölundas första skott på mål.

Malmö däremot bombarderade Frölundas mål där Matt Tomkins storspelade och höll Frölunda kvar i matchen.

Tidigt i tredje perioden drog Malmö på sig två utvisningar inom loppet av fem sekunder. Och till slut kunde Frölunda, ligans bästa powerplaylag, få utdelning i spel 5 mot 3. Målskytt Michael Spacek som gjorde poäng för sjunde matchen i rad.

Malmö fick sin chans en stund senare. Christian Folin satt redan i utvisningsbåset när Nicklas Lasu slår han pucken från egen zon över plexiglaset i Malmözonen. Två minuter för puck out. Men Tomkins i målet storspelar och Frölunda reder ut situationen.

Malmö vinner skotten med 39–15 men Tomkins håller nollan och Frölunda vinner med 1–0. Fansen skanderade ”Tomkins, Tomkins” efter slutsignalen.