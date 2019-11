Dramatiskt när von Eckermann slog favoriten Fredricson

– Det här var riktigt kul, sa en glad Henrik von Eckermann efter den rafflande omhoppningen inför storpubliken i Friends arena på fredagskvällen.

– Jag är alltid lite nervös när jag ska rida, men jag behöver det adrenalinet för att kunna slå de här duktiga ryttarna.

Fem ekipage gjorde på fredagskvällen upp om segern i 1.50-hoppningen i en spännande omhoppning på tid.

Fyra av de fem ekipagen som hade tagit sig vidare till omhoppning var från Sverige: Peder Fredricson på All In, Malin Baryard Johnsson på Indiana, Henrik von Eckermann på Best Boy och Angelica Augustsson Zanotelli på Nintender Star.

Den enda bland de utländska ryttarna som tagit sig vidare till omhoppningen var Jessica Springsteen på Volage du Val Henry.

Peder Fredricson och hans guldhäst från EM, valacken All In, brukar vara svårslagna i tidshoppningar, och de var därför också på förhand de stora segerfavoriterna.

Men när de svenska ekipagen hade ridit var det Henrik von Eckermann på sin nya häst Best Boy som var snabbast.

Den enda som kunde stoppa honom från att vinna var klassens sista startande Jessica Springsteen.

Springsteen brukar också kunna rida fort, men den här kvällen var hon två tiondelar för långsam.

Henrik von Eckermann vann före Jessica Springsteen och Peder Fredricson.

– Jag tog ett extra galoppsprång så jag trodde inte att det skulle räcka, men riktigt kul så klart att det gjorde det, säger Henrik von Eckermann.