Dråplig sargstuds när Björklöven vann första finalmatchen mot Timrå

Mål av Björklövens William Eriksson och Timrås Viktor Lodin gjorde att Timrå och Björklöven följdes åt i första perioden.

Men mittenakten var Björklövens -- främst tack vare en sargstuds av det märkligare slaget.

8.05 in i perioden tog sig Tyler Vesel över rödlinjen och tanken var att dumpa ner pucken djupt i anfallszon. Timrås målvakt Jacob Johansson såg också det scenariot framför sig och tog sig ner bakom målburen för att möta pucken.

Men den kom aldrig dit.

Vesel träffade kanten av plexiglaset, precis ovanför sargen, varpå den fick en osannolik studs och letade sig rätt in i det öppna målet till 2–1.

– Jag kände att den skulle gå in efter studsen. Den såg ut att gå mot målet, så det var lite turligt, säger Vesel i C More.

Björklöven rundade av andra perioden med att utöka ledningen tack vare ett lågt backskott signerat Karl Johansson.

Björklöven hade fortsatt bra koll på Timrå och fyra minuter in i tredje perioden ordnade Francis Perron 4–1.

Timrå skulle dock hamna i målprotokollet i sista perioden – men inte tillräckligt ofta. Sebastian Hartmann gjorde två mål men Björklövens JT Brown lyckades även han hitta rätt. Björklöven kunde avsluta söndagskvällen med ytterligare ett mål och vann med 6–3.

Lagen möts i bäst av sju matcher där vinnaren spelar i SHL nästa säsong medan förloraren får sikta in sig på ännu ett år i hockeyallsvenskan.

Lagen möts redan på måndagskvällen igen i Timrå. Efter det väntar två matcher i Umeå.