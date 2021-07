Drömdebut för klubbikonens son när Hammarby krossade Degerfors

Fakta. Hammarby–Degerfors 5–1 (1–1)

Matchbetyg: 3.

Segersiffrorna var kanske aningen i överkant, men sett till antalet målchanser Hammarby skapade kändes fem mål faktiskt som en rimlig utdelning. Degerfors hade en stolpträff vid ställningen 1–1 och Hammarbys 2–1-mål borde inte ha godkänts – men icke desto mindre var det en välförtjänt seger för hemmalaget.

Utropstecknet: Debuten!

Williot Swedberg var en snackis redan före matchen bland Hammarbys supportrar och om det gick ett förväntansfullt jubel på läktaren redan när 17-åringen byttes in så visste firandet inga gränser när han smekte in sitt första allsvenska mål bara ett par minuter senare. På läktaren filmades givetvis pappa Hans Eskilsson in i närbild och hade svårt att hålla tillbaka glädjetårarna.

Första segern för Milojevic

Nytt poängtapp mot Degerfors och det hade varit hårda tongångar redan nu för Milos Milojevic. I stället har serben nu fått bekväm arbetsro och en bra start på sin nya tid bakom spakarna i Hammarby.

Sparkapital för Hammarby

Aimar Sher var avstängd medan Paulinho, Richard Magyar, Simon Sandberg och framför allt Abdul Khalili drogs med skador. Och i nästa match mot Örebro är den återvändande Bjørn Paulsen till sist spelklar. Man kan lugnt säga att det finns sparkapital i Hammarby efter 5–1 mot Degerfors.