Drömlottning för Malmö FF – men motstånd oklart

Fakta. Så spelas CL-kvalet

Champions League kvalomgång 1:

Lottades 12.00 tisdagen. Matcherna spelas 5–6 juli med returer 12–13 juli.

Malmö FF kunde lottas mot Rigas FS, Lettland; Linfield, Nordirland; Klaksvik, Färöarna, Balkani, Kosovo eller något av de fyra lag som förkvalar (Levadia Tallinn, Estland; La Fiorita, San Marino; Vikingur, Island; Inter Club d’Escaldes, Andorra).

Skulle Malmö FF åka ut redan i denna omgång går man i stället in i kvalet till Europa Conference League.

Champions League kvalomgång 2:

Lottas onsdagen den 15 juni. Matchernas spelas 19–20 juli med returer 26–27 juli.

Åker MFF ur här går laget i stället in i den tredje kvalomgången av Europa League.

Skulle MFF åka ur även där väntar spel i den sista kvalrundan av Europa Conference League.

Champions League kvalomgång 3:

Lottas måndagen 18 juli. Matcherna spelas 2–3 augusti med returer den 9 augusti.

I det här stadiet går tunga lag som Benfica, Rangers, Monaco och PSV Eindhoven in i CL-kvalet tack vare sin ligarankning. MFF slipper dock möta dem eftersom man följer ”Champions path”.

MFF är för första gången seedat i tredje omgången.

Åker MFF ur här går MFF in i playoff till Europa League.

Skulle MFF åka ur där går man in i gruppspelet i Europa Conference League.

Champions League playoff:

Lottas måndagen den 1 augusti. Matcherna spelas 16–17 augusti med returer 23–24 augusti.

I det här stadiet är Malmö FF inte längre seedat och skulle kunna lottas mot exempelvis FC Köpenhamn.

Vid seger väntar spel i Champions Leagues gruppspel. Förlorar MFF går man i stället direkt till Europa Leagues gruppspel.