Drömstarten räckte – Thorengruppen svenska mästare efter stort drama

Pixbo och Thorengruppen har etablerat sig som Sveriges två bästa innebandylag på damsidan. I fjol möttes lagen i SM-final. Då vann Thorengruppen med uddamålet. I vintras möttes lagen i finalen av svenska cupen. Då vann Thorengruppen med uddamålet.

I helgens SM-final var det dags igen. Och då vann Thorengruppen med uddamålet. Igen.

Det var också fjolårsmästarna som startade bäst. En dryg minut in i matchen gick Maja Viströms inspel via Pixbo-backen Florina Martis klubba in i mål. Ett par minuter senare landade bollen på Oona Kauppis klubba efter flipperspel framför Pixbo-målet. 2-0 till Thorengruppen efter bara fem minuter.

– Jag tror att det var jätteviktigt att vi fick in ett mål direkt. Mycket nervositet släppte när den bollen gick in, säger Maja Viström.

Maja Viström och Emelie Wibron gav Thorengruppen en drömstart i SM-finalen. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Men Pixbo kom tillbaka. Knappt elva minuter in i den första perioden fick Denisa Rajatova bollen på vänsterkanten, snurrfintade bort sin försvarare och lade in reduceringen bakom Emelie Fällman i Thoren-målet.

Strax därefter kom Pixbos Klara Lonneberg fri mot målvakten, men den gången räddade Fällman.

Denisa Rajatova gav Pixbo chansen i SM-finalen när hon reducerade till 2-1 i den första perioden. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Istället kunde Thorengruppen än en gång gå ifrån. I periodens slutminuter fick poängdrottningen Emelie Wibron bollen i ett öppet läge efter en fin frislagsvariant. Ett distansskott senare stod det 3-1 på resultattavlan.

Thorengruppen utökade sin ledning tidigt i den andra perioden genom Sofia Joelsson, men strax därefter var det Pixbo som hade tur med studsarna.

Emma Stenberg slängde in en boll mot Thorengruppens mål, som via försvararna Nellie Öhgren och Myra Aggestål snöpligt sneglade in i mål.

Maja Viström var kanske den som hade allra mest tur med studsarna i matchen. Hon registrerades för två mål, i båda fallen var en Pixbo-spelare sist på bollen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den tredje perioden blev svängig. Först dubbla lägen för Emelie Wibron, som Lara Heini lyckades rädda. Sedan mål för Thorengruppen genom efter att bollen studsat in via Pixbo-backen Laura Manninen.

Då kunde man också tro att spänningen var över, men strax därefter lyckades lyckades Pixbo reducera och med tio minuter av tredje perioden hade Thorengruppen fortsatt en tvåmålsledning.

Och med minuten kvar blev det ännu mer spänning. I spel sex mot fem reducerade Pixbo till 5-4, men närmre än så kom de aldrig.

– Vi är inte påkopplade från början och tvingas jobba i uppförsbacke egentligen hela matchen. Men det finns inga andra än det här Pixbo–laget jag hade velat stå med i final, även om det känns väldigt tungt just nu, säger Pixbos lagkapten Ida Sundberg.

Istället kunde Thorengruppen hålla ut och försvara sitt guld från förra året.

– Åh, herregud. Jag tror att de sista 15 sekunderna är de längsta i mitt liv. Jag minns inte så mycket från dem, men än att jag får en boll i huvudet, säger Thorengruppens Maja Viström.