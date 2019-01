John Coughlin vann de amerikanska mästerskapen i paråkning såväl 2011 som 2012 men var just nu tillfälligt avstängd för utredning av US Center for safe sport som lyder under USA:s olympiska kommitté och har ansvaret för att utreda anmälningar om sexuella övergrepp och andra typer av övergrepp.

”Min underbart starka, fantastiskt passionerade bror John Coughlin tog sitt liv tidigare i dag. Jag saknar ord. Jag älskar dig John…”, skrev hans syster Angela Laune sent på fredagen på sin Facebooksida, skriver CNN.

Det amerikanska konståkningsförbundet reagerade med bestörtning:

”Vi är chockade över nyheten att den tvåfaldiga amerikanska paråkningsmästaren John Coughlin är död”, skrev förbundet i en kommentar på Twitter.

