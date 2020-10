Dubbel svenskglädje i NHL-draften

Frölundas Lucas Raymond blev förste svensk och fjärde spelare totalt att läsas upp i årets digitala NHL-draft.

Raymond var tippad att väljas tidigt, och det blev Detroit som snappade åt sig forwarden när Michiganlaget fick sitt första val.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse. Många legendariska svenskar har spelat där. Jag är så glad och hedrad att få vara en del av Detroit Red Wings, säger Raymond enligt Aftonbladet efter draften.

Strax därefter valde New Jersey Alexander Holtz. Djurgårdaren valdes som nummer sju.

– Det känns hur bra som helst. Det kunde väl inte bi bättre. New Jersey har en riktigt bra framtid med riktigt bra talanger. Det är en fantastisk klubb och en stor ära, säger Holtz till Aftonbladet.

Bild 1 av 2 Frölundas Lucas Raymond blev förste svensk och fjärde spelare totalt att läsas upp i årets digitala NHL-draft. Foto: Tommy Holl/TT Bild 2 av 2 Alexander Holtz valdes som sjunde spelare i årets draft till NHL. Foto: Christine Olsson/TT Bildspel

De två 18-åriga jättetalangerna stod dock i skuggan av Alexis Lafrenière. Kanadensaren var stor favorit att väljas allra först, och så blev också fallet.

New York Rangers, som hade första valet, tvekade inte att fånga in Lafrenière, som fyller 19 år på söndag. Forwarden tros kunna ta en NHL-plats högt upp i hierarkin redan nu. Han öste in poäng för Rimouski Oceanic i Quebecs juniorliga förra säsongen då han också förde Kanada till JVM-guld. Nu får han bland annat spela med Mika Zibanejad, Jesper Fast och fjolårets drafttvåa Kaapo Kakko.

– Jag är verkligen glad över att få spela med New York Rangers. Jag kan inte bärga mig för att möta fansen. Jag har hört så mycket bra om dem och huset (Madison Square Garden), säger Lafrenière på en presskonferens.

Bild 1 av 2 Foto: Mike Stobe/Getty Images/AFP Bild 2 av 2 Kanadensaren Alexis Lafrenière var stor favorit att väljas allra först, och så blev också fallet. Foto: Mike Stobe/Getty Images/AFP Bildspel

Som tvåa i draften gick kanadensaren Quinton Byfield, som valdes av Los Angeles Kings.

Årets draft ser på grund av coronapandemin helt annorlunda ut än normalt. Evenemanget skulle ha hållit i Montréal i midsommarhelgen, men hålls nu helt digitalt över internet.

Under natten genomfördes bara draftens första runda, andra till sjunde rundan avgörs under onsdagen med start klockan 17.30.