Dubbla personbästa och vinst av Coleman

Sim-VM i Sydkorea blev inget vidare roligt mästerskap för Michelle Coleman. Inga framskjutna placeringar där, men när världscupen drog i gång i Tokyo under fredagen visade 24-åringen att kapaciteten finns.

Coleman inledde med att sätta personligt rekord på 50 meter rygg, på tiden 28,59, i försöken men räckte inte hela vägen fram i finalen där hon slutade sjua.

Däremot blev det seger på 50 meter fritt där Coleman var först in i kaklet med en tid på 24,66 – även det ett personbästa med 13 hundradelar.

– Jag prickade inte formen till VM, jag visste att jag hade mer att ge. Det här är ett skönt bevis för mig själv. Under VM var jag mentalt på plats, men fysiskt hade jag tajmat allt en vecka för sent. Det kände jag redan under VM, säger Michelle Coleman till SVT.

– Nu vinner jag över Cate Campbell som var grym under VM. Det här är så skönt, att jag klarade av att ladda om.

Sarah Sjöström innehar världsrekordet på 50 meter fritt med tiden 23,67 – ett rekord hon satte på VM i Budapest 2017.