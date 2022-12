Dumfries bakom allt när Nederländerna tog sig till kvartsfinal

Det är en bit kvar till VM-final, men efter att ha slagit ut USA i åttondelsfinal så osar det guld om Nederländerna i flerfaldig bemärkelse.

Det normalt så knallorangea matchstället är i det här mästerskapet mer av gyllene karaktär, Louis van Gaals manskap sitter på turneringens kanske störste guldklimp i form av Cody Gakpo och 23-åringen själv hymlar inte med att laget bara har en ambition: att nå hela vägen till den glimrande finalarenan Lusail Stadium och ta en första världsmästartitel för nationen.

– Vi vill vinna varje match, en efter en, för vårt mål är att bli världsmästare, har Gapko tidigare sagt efter sina tre mål på tre matcher i gruppspelet – ett med huvudet, ett med vänsterfoten och ett med högern.

På Khalifa International Stadium var det dock en annan, mindre ovan matchhjälte, som klev fram för Nederländerna: Denzel Dumfries.

Barcelona-anfallaren Memphis Depay – det europeiska VM-kvalets främsta målgörare med 12 fullträffar – hade inte hittat rätt en enda gång i gruppspelet men mot USA klev han ut ur anfallskollegan Gakpos skugga.

Efter en spelmässig rivstart för USA och ett sumpat friläge av Chelsea-stjärnan Christian Pulisic kom de yrvakna nederländarnas första ordnade anfall i den tionde minuten – och då satt bollen där den skulle direkt.

Via ett vasst kombinationsspel på mitten hamnade bollen hos Dumfries – kanske gjorde sitt livs landskamp? – som från sin högerkant skickade in ett perfekt lågt inspel, snett bakåt in i straffområdet. Memphis Depay tryckte säkert in 1–0 på ett tillslag och fick äntligen göra sin patenterade målgest med pekfingrarna in i varsitt öra.

I en i övrigt ganska sömnig första halvlek blixtrade USA åter till i slutet av andra halvlek, huvudsakligen genom den rivige högerspringaren Timothy Weah, vars pappa heter George i förnamn och utsågs till världens bästa fotbollsspelare 1995.

Men precis som i början av halvleken var det i den andra änden av planen som det small när USA hotat i sin motståndares straffområde.

I något av en repris på det första målet fick Dumfries återigen bollen till höger om straffområdet och passade in på exakt samma yta. Där här gången var det veteranen Daley Blind som dök upp och prickade in 2–0, identiskt med Depay dryga halvtimmen tidigare.

Psykologiskt tungt för amerikanerna, precis före halvtid. Men matchen var inte över.

Inbytte Haji Wright hade precis fått se sitt avslut rensas på mållinjen av en heroiskt försvarande Dumfries när USA:s anfallare fick ett nytt läge i anfallet därpå. Med ett av VM:s märkligaste mål hittills lyckades han, med sin släpande högerfot, nå ett inlägg och få bollen i en perfekt båge över målvakten Andries Noppert och in i nätmaskorna.

Publiken tände till, de vitklädda fick vittring – men då kom återigen den nederländska repliken.

Med två målgivande passningar framåt och ett räddat mål bakåt bestämde sig Denzel Dumfries för att även sätta en boll på egen hand.

Utan markering tryckte den 26-årige Interspelaren in 3–1 säkert intill den vänstra stolpen och segern var därmed säkrad.

Två anhalter återstår nu innan Nederländerna är framme vid matchen de trånar efter på Lusail Stadium.

Härnäst väntar kvartsfinal, antingen mot Argentina eller Australien.

