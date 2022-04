Dumpade 6 500 fotbollar utanför Fifas högkvarter

Den tyske konstnären Volker-Johannes Trieb och hjälporganisationen AWO från samma land ligger bakom protesten – och den genomfördes alltså timmar innan lottningen till gruppspelet som sker senare på fredagen i Doha.

De 6 500 fotbollarna var alla täckta med tyska ord som kan översättas till: ”Världens samvete, du är en skamfläck”.

Sedan Fifa klubbade igenom att VM ska spelas i Qatar har allt annat än fotboll stått i fokus. Anklagelser om korruption i valprocessen, frågan om mänskliga rättigheter i landet och Amnesty Internationals larm om gästarbetare som dör under byggnationerna av VM-arenor har varit återkommande. Enligt The Guardian har över 6 500 gästarbetare dött under byggena av arenor och annan infrastruktur inför mästerskapet.

Konstnären Volker-Johannes Trieb hävdade under fredagens protest att migrantarbetarna behandlas som slavar och att de dör av värmeslag och utmattning.

– Det accepteras av Fifa och myndigheterna i Qatar, sade han.