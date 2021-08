Dyrast och mest oväntat – här är de tio största fotbollsövergångarna

Achraf Hakimi, Inter till Paris Saint-Germain

Foto: Dave Winter/TT

Efter att ha gått från sin spanska moderklubb Real Madrid till Italien har Achraf Hakimi varit en succé. Inter under dåvarande tränaren Antonio Conte passade den offensive högerbacken utmärkt och han blommade fullständigt i sin roll. Nu testar han lyckan i Frankrike och PSG.

Övergångssumma: 642 miljoner kronor.



Cristiano Ronaldo, Juventus till Manchester United

Foto: Nderim Kaceli/TT

Under ett dygn, när det kommunicerades att Cristiano Ronaldo ville bort från Juventus, var det stort rabalder. Manchester City var klubben som rapporterades skulle värva in världsstjärnan, men i sista stund ändrades det helt. När det verkade helt klart med Pep Guardiolas lag gick 36-åringen i stället till sin gamla klubb Manchester United, där han spelade mellan 2003 och 2009. ”The Theatre of Dreams” har fått tillbaka sin portugisiske guldgosse.

Övergångssumma: 152 miljoner kronor.



David Alaba, Bayern München till Real Madrid

Foto: Francis Gonzalez/TT

Efter att ha låtit sitt kontrakt gå ut gick österrikaren Alaba till Real Madrid. Den 29-årige mångsidige mittbacken kom till Bayern redan 2008 från Austria Wien. Efter elva framgångsrika år och 281 matcher i Bundesliga bestämde han sig för att ta steget till Spanien.

Övergångssumma: 0 kronor.



Georginio Wijnaldum, Liverpool till Paris Saint-Germain

Foto: Dave Winter/TT

Under våren kom rapporter om att Wijnaldum var klar för FC Barcelona, men så blev det inte. Den nederländske innermittfältaren, som de senaste fem säsongerna spelat i Liverpool, gick i stället gratis till franska storklubben PSG när hans kontrakt gick ut i somras.

Övergångssumma: 0 kronor.



Gianluigi Donnarumma, AC Milan till Paris Saint-Germain

Foto: Dave Winter/TT

Efter flera år av spekulationer blev EM-guldmedaljören Donnarumma till slut klar för en annan klubb och valet föll på PSG. Moderklubben AC Milan fick inga övergångspengar för Donnarumma. Den 22-årige målvakten är trots sin unga ålder en av världens bästa målvakter och är cementerad i det italienska landslaget.

Övergångssumma: 0 kronor.



Lionel Messi, FC Barcelona till Paris Saint-Germain

Foto: Mehdi Taamallah/TT

Det svängde både en och två gånger under sommaren, men sedan stod det klart. Lionel Messi blev klar för PSG och lämnade därmed sin klubb FC Barcelona efter 17 A-lagsår. Argentinaren har skrivit på ett tvåårskontrakt med en option på ett till år.

Övergångssumma: 0 kronor.



Jack Grealish, Aston Villa till Manchester City

Foto: Phil Oldham/TT

Inte den allra största transfern under sommaren, men den dyraste i övergångssumma. Jack Grealish gick från sin moderklubb Aston Villa till de engelska regerande mästarna Manchester City.

Övergångssumma: 1,25 miljarder kronor.



Jadon Sancho, Borussia Dortmund till Manchester United

Foto: Jon Super/AP

Rykten kring Jadon Sanchos övergång till Manchester United har figurerat länge men flytten blev inte blivit konkret förrän nu. 21-åringen spelade för tyska Dortmund i fyra år innan han värvades hem till England och Manchester. Hans moderklubb är Premier League-nykomlingen Watford, men han är även fostrad i Uniteds rival Manchester City.

Övergångssumma: 910 miljoner kronor.



Raphaël Varane, Real Madrid till Manchester United

Foto: Conor Molloy/TT

Svenske landslagsspelaren Victor Nilsson Lindelöf fick en stor konkurrent på mittbacksplatsen, när United köpte en av världens bästa mittbackar. Varane har vunnit VM-guld med Frankrike 2018 och även Champions League fyra gånger med Real Madrid. 28-åringen tillbringade tio år i den spanska huvudstaden innan han ville ha en ny utmaning.

Övergångssumma: 428 miljoner kronor.



Romelu Lukaku, Inter till Chelsea

Foto: Ian Walton/AP

I Italien blev det totalt 47 mål på 72 matcher under två år, sedan värvades Lukaku tillbaka till England där han tidigare spelat för Everton och Manchester United. Men det blev den oväntade flytten till Chelsea som belgaren tillhörde 2011–2014 och där han inte slog igenom.

Övergångssumma: 1,23 miljarder kronor.



Fotnot: Övergångssummorna är hämtade från Transfermarkt.