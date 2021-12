Dyvik missar tävlingar efter fallet

Det var under 10-kilometersloppet i finländska Ruka som skidåkaren föll och for in i skyddsnätet. Hon slog i huvudet och i ryggen och stoppades från att köra jaktstarten.

Nu blir det ingen start i Lillehammer där det är sprint, 10 km fritt och stafett på programmet den 3–5 december.

– Det suger. Det är inte så farligt med ryggen, men jag slog i huvudet lite och har känt av det lite efteråt. Jag har fått lite huvudvärk och mått lite illa efter att jag tränat. Så antagligen är det en lätt hjärnskakning, säger hon.

– Det är skittråkigt när jag känner mig bra och är i bra form. Det är jävligt irriterande.

Moa Hansson ersätter Dyvik.

Även Eric Rosjö har lämnat återbud, på grund av en luftvägsinfektion. Han ersätts av Fredrik Jonsson.

