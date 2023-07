Eau Rouge – kurvan F1-bilarna tar i över 300 knyck

Logga in

Fredagsträning i Belgiens GP 1999: Jacques Villeneuve slår vad med BAR-kollegan Ricardo Zonta om vem av dem som kan köra genom kurvan med plattan i mattan. Båda kraschar ordentligt. Båda verkar rätt nöjda i intervjuerna efteråt – ingen minns en fegis.

20 år senare har bilarnas aerodynamik förbättrats och i dag gäller full gas – och en hastighet över 300 kilometer i timmen – när förarna passerar de två kurvorna och den branta backen (lutningen är 17 procent), som alltså felaktigt ofta går under samlingsnamnet Eau Rouge.

– Förut sa man att det var den svåraste kurvan på formel 1-kalendern. Till för bara några år sedan behövde man släppa lite på gasen och bromsa lite lätt men det är en jättelång raksträcka efteråt så det är jätteviktigt att få med sig mycket fart. Därför kunde du tjäna så väldigt mycket tid genom att åka fort genom den kurvan, säger Viaplays F1-expert Rickard Rydell.

I lägre formelbilsklasser, där downforce – greppet mot marken – är sämre, finns utmaningen kvar. Så sent som den 1 juli i år omkom 18-åriga Dilano van 't Hoff (som körde i Formula Regional-serien) på raksträckan. 2019 skedde en olycka med dödlig utgång i kurvpartiet när formel 2-föraren Anthoine Hubert förolyckades.

Och genom åren har fler allvarliga olyckor inträffat vid Eau Rouge. Om det i slutet på 90-talet sågs som en bragd att få till en spektakulär krasch är säkerhetstänket inom F1 ett annat i dag. 2020 togs beslutet att göra partiet säkrare.

Ett problem har varit att däcksbarriärerna inte fångat upp bilarna utan studsat tillbaka dem ut på banan, vilket var vad som hände Hubert. 2022 var en större avåkningszon, med uppbromsande fält, samt ny asfalt för bättre grepp på plats. Efter van 't Hoffs krasch menar flera F1-förare att det inte räcker.

– Det är alldeles för farligt och jag tror att varje gång vi kör igenom där väntar en olycka på att hända, sa exempelvis Aston Martin-föraren Lance Stroll till Sky Sports.

I botten av banan trycks förarna nedåt … och greppet mot marken är rejält … men när de sedan flyger uppför backen tappar de allt fäste.

Samtidigt går det inte att komma ifrån: Spa-banan är en av de mest älskade – av både förare och fans.

Mercedes Lewis Hamilton beskrev känslorna för Eau Rouge-partiet när F1:s hemsida gjorde en historisk tillbakablick 2016: ”När du kör plattan i mattan, i botten faller inälvorna, och sedan när du kommer till toppen så åker de upp igen och det känns som att allt ska komma ut ur din mun – det är riktigt upphetsande i över 320 kilometer i timmen.”

Rickard Rydell förklarar tjusningen, där just höjdskillnaden ger partiet en extra dimension:

– Förutom downforce så gör centrifugalkraften att du liksom trycks ner i en grop. Just där har du jättemycket fäste, och kan i princip göra vad som helst under en jättejättekort tid, men precis när du är på väg uppför så tappar du fästet. Just den kompressionen – det är som om du åker berg-och-dal-bana gånger tio. Det blir en väldigt speciell känsla att köra i den kurvan.

Tillbaka till namnet. Varför säger så många Eau Rogue om kurvan inte heter så?

Motorsporttävlingar har hållits på Spa-Francorchamps sedan 1920-talet. Eau Rouge-kurvan har funnits med hela tiden – döpt efter den järnrika röda bäcken som flyter under den – men till en början följdes vänstersvängen av en raksträcka mot tyska gränsen. När Europas racingbanor tävlade om att vara snabbast togs beslutet att skapa Raidillon.

Sedan 1939 tvingas förarna, direkt efter Eau Rouge, att gira höger uppför, Raidillon betyder ”brant väg”. Michael Schumacher ska ha liknat upplevelsen vid ”att mötas av ett stort berg.”

Eau Rouge-kurvan är efter ombyggnaden mindre tvär men kombinationen vänstersväng–högersväng–enorm lutning är ett kritisk moment. Det är alltså snarare namnet Raidillon som borde ha fastnat i det kollektiva medvetandet och fått ikonstatus.