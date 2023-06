Ebbe Gertten: Zlatan och jag – vi var från samma stad

Logga in

Allt det som jag ser, det har han också sett. Allt det som jag hör, det har han också hört.

Zlatan och jag – vi var från samma stad.

Mitt första minne av dig från de mörka katakomberna under Malmö stadion. Min pappa hade just spelat in dokumentärfilmen Blådårar 2 som till stor del handlar om dig. Jag stod hand i hand med pappa och väntade nervöst på att du skulle komma ut från det slitna omklädningsrummet.

Du hälsade på mig vänligt, sprack upp i ditt patenterade leende. Jag blev generad över att min stora idol stod där mitt framför mig. Du lämnade efter dig ett signerat idolkort ”Till Ebbe från Zlatan”. Kvar stod en frälst femåring som skulle dyrka dig innerligt.

Du vet precis som jag att i Malmö är Malmö FF som ett landslag. På matchdag färgas hela staden himmelsblå. Få saker knyter samman en annars ganska splittrad stad som Di blåe. Du hade också den kraften.

Ingen enskild person har gjort så många Malmöiter stolta över att ha delat samma gator och andats samma luft som du. I Malmö har en hel generation vuxit upp och följt dig – snarare än det laget du tillhört. För supportrar till andra lag har vi skrutit om att du är vår. Vi har sjungit dina sånger. Vi har älskat dig djupt.

Vi har försvarat dig när du gjort plumpa och misogyna uttalanden. Du har lekt med våra känslor, gjort hintar om att du en dag ska återvända hem och frälsa oss på nytt.

Vi har rest en staty över dig.

Men tre veckor efter att monumentet över din storhet rests valde du att bedra oss med en annan. En som du sa var mycket finare än vi. Din affär med Hammarby är lika olycklig som ologisk. Den borttagna statyn fick bli symbolen för en brusten kärlek och en hjärtesorg som jag nog aldrig kommer komma över.

En del av mig och min barndom dog den dagen du valde att sälja ut din Malmösjäl. Jag blev bedragen av min stora idol inför hela världens beskådan. Minnen och stoltheten av att ha delat samma hemstad går inte att känna längre.

Femåringen som generat stått med idolkortet i handen har blivit bedragen, och stjärnan verkar inte ångra det alls. När du nu avslutar din fotbollskarriär går jag vidare med en axelryckning men med en sorg i bröstet.

