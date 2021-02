Edströms bisarra mål bakom Rögles seger

Efter 3.07 av andra perioden låg pucken bakom Djurgårdens målvakt Mantas Armalis.

Ett mål som borde toppa listan över SHL-säsongens allra märkligaste.

Rögles Adam Edström skickade ner pucken mot Armalis, vände ryggen mot anfallszon och var på väg ut i båset för att byta.

Vilket gjorde att 20-åringen knappt hann notera vad som hände – men målskytt blev han.

Målvakten gick ner, styrde bort pucken och såg ut att ha situationen kontroll — då kom pucken tillbaka.

Sargstudsen hamnade bakom en ivrigt sökande Armalis och till slut svepte han in Rögles ledningsmål med vänsterskridskon.

Målet, Edströms tredje för säsongen, följdes av flera ovanliga scener i Hovet.

Flera spelare var nyfikna på vad som just hade hänt och gled runt på isen samtidigt som de kollade reprisen på jumbotronen. Hemmatränaren Robert Ohlsson tittade chockat, förvånat ut på isen medan klubbens sportchef, Joakim Eriksson, inte kunde hålla skrattet borta för det dråpliga målet.

Edström?

Han jublade så klart men bjöd även på ett leende.

Målet var Rögles men det fick fart på Djurgården, som redan hade ett litet grepp om matchen sedan första perioden. Hemmalaget fick tryck på gästerna och testade Christoffer Rifalk, målvakten som debuterade i Tre Kronor under Beijer Hockey Games, men utan någon vidare framgång.

I stället var det Rögle som stod för nästa mål också.

Leon Bristedt hittade – med en delikat passning – en framstormande kanadensare och Adam Tambellini satte distinkt 2–0 efter 16.24 från nära håll.

– Jag hade tid att titta upp innan och han kom in i en bra yta, säger Bristedt till C More.

– Vi hade en tafflig första period men åt oss in i matchen. Andra perioden var bra.

Tredje fortsatte i samma stil.

Rögle ökade på ledningen när Olli Palola, direkt från utvisningsbåset, visade kyla när han väntade och väntade innan han lyfte in 3–0.

Trepoängaren i Stockholm gör att Rögle toppar tabellen på 85 poäng, tre poäng före Växjö. Djurgården är kvar på en niondeplats.