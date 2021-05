Edvardsens hattrick gav ny seger för Degerfors

Restaurangbesökarna i vip-tältet sjöng om samba.

Victor Edvardsen omsatte det vackra spelet i mål.

Efter två matcher på Stora Valla har den 25-åriga anfallaren nätat fem gånger.

Han inledde med två fullträffar i segermatchen mot Djurgården och var ännu vassare i länsderbyt mot Örebro. Med tre nya mål ordnade han tre poäng för nykomlingen i fotbollsallsvenskan, 3–0.

– Vi börjar känna igen oss själva. Vi slår den långt när vi ska och spelar den när vi ska. Och vi får bra utdelning, säger Victor Edvardsen till Discovery.

Degerfors spelade ut ordentligt i den första halvleken, förmodligen lagets bästa hittills i år.

Edvardsen såg till att laget utnyttjade spelövertaget. Det var som om han studerat den olympiska rörelsens motto inför matchen: snabbare, högre, starkare.

I den 19:e minuten nådde Edvardsen högst på Abdelrahman Saidis inlägg och nickade in 1–0 via stolpen och tio minuter senare sprang han ifrån Örebroförsvaret och placerade in 2–0 i bortre burgaveln.

– Det har jag gjort många gånger i lägre divisioner. Där är jag ganska säker, säger Edvardsen.

Örebro ryckte upp sig efter paus och kunde med lite högre effektivitet ha gjort match av derbyt.

Benjamin Hjertstrand (i första halvlek) och Deniz Hümmet hade varsin stolpträff. Dessutom gjorde comebackande Degerforsmålvakten Ismael Diawara – avstängd mot IFK Norrköping på grund av tre gula kort – ett par högklassiga räddningar, bland annat på ett skott från nära håll från Erik Björndahl.

Men Victor Edvardsen var inte färdig.

I den 76:e matchminuten bröt han med kraft in centralt i banan och avslutade kliniskt en tredje gång.

Besvikelsen var stor i Örebrolägret.

– Det är skitdåligt. För låg nivå, både individuellt och som lag. Det är extremt mycket att rätta till, säger tränaren Axel Kjäll till Discovery.

Spelmotorn Nordin Gerzic undrade vad bortalaget sysslade med i första halvlek.

– Vi försvarar oss jättedåligt och det börjar med att vi är jättedåliga med bollen. Vi hafsar i väg den, säger han till Discovery.

