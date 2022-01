Effektivt Oskarshamn besegrade Malmö

IKO gjorde tre mål på sina 15 första skott (19 totalt) mot Malmös målvakt Daniel Marmenlind. Samtidigt som Malmö endast gjorde ett på 38 mot hemmamålvakten Tim Juel.

– De har ett grymt målvaktsspel i dag som jag tycker räddar dem, säger Malmös tränare Joakim Fagervall till C More.

Oskarshamns mål sattes av Fredrik Olofsson i powerplay nio minuter in i andra perioden, Tomas Zohorna 1.56 in i tredje perioden och Kim Rosdahl i spel i numerärt underläge 4.23 in i den avslutande akten. Bortalaget Malmös 1–2-reducering gjordes av Emil Sylvegård mellan hemmalagets 2–0- och 3–1-mål.

I och med trepoängaren befäster Oskarshamn sjundeplatsen i SHL-tabellen medan Malmö är kvar på tolfte plats, med endast nästjumbon Timrå och jumbon Djurgården bakom sig.