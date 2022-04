Efter åtalet – Lindbäck stoppas från landslaget

Turerna har varit många sedan Antonio Lindbäck körde rattfull i början på året. Först bröt Masarna 36-åringens kontrakt för att därefter häva beslutet och välkomna Lindbäck.

Svenska motorsportförbundet (Svemo) har däremot valt en annan väg.

– Han kommer inte att tas ut till nånting just nu, säger Svemos grenchef Mikael Karlsson till SVT.

Det var i februari som Lindbäck stoppades av polis i Avesta med 1,82 promille alkohol i blodet. Han har nu lagt in sig själv på behandlingshem.

Lindbäck fanns med i en bruttotrupp till landslaget i vintras, från vilken han nu har plockats bort.

– Det är ett ganska naturligt steg för oss att göra det just nu. Vi anser att det är skillnad på att köra klubbspeedway då Masarna tar ett arbetsgivaransvar där. Men just för tillfället så tycker vi att det har hänt lite för mycket, så vi kan inte ha honom som förare representerandes landslaget just nu, säger Mikael Karlsson.

Lindbäck fanns dock inte med till kommande EM- och VM-kval – på sportsliga meriter, det var klart redan innan dess att åtalet uppdagades.

Karlsson säger att rättvisan får ha sin gång och att Svemo därefter får ta ställning på nytt. Han ser det som positivt att Lindbäck valt att få behandling.

– Ingen skulle vara gladare än jag om det här kan vara en vändpunkt för Antonio att komma på banan igen, för det är ju en fantastisk speedwayförare.

Enligt SVT har Masarna ställt krav om vård, tester och uppföljning på Lindbäck för att han ska få köra.

– Jag är glad över att de backar upp mig och låter mig köra. Det är positivt. Jag vill åka speedway och jag vill åka för Masarna, sade han till SVT.

Antonio Lindbäck har 13 VM-säsonger, två guld i lag-VM och tre segrar i VM-serien samt ett SM-guld med Masarna 2020 på meritlistan.