Efter coronautbrottet och förlängning – Hammarby till cupsemifinal

Cupkvartsfinalen mot superettanlaget Trelleborg skulle egentligen ha spelats i mitten av mars.

Men ett stort coronautbrott i Hammarby, där 16 spelare insjuknade i fotbollsklubben, sköt fram mötet till skärtorsdagen.

Den stora snackisen inför kvartsfinalen hade varit om Hammarbyspelarna, som inte spelat match sedan den 7 mars, verkligen var matchredo.

– Det är klart att man tappat lite kondition och kanske lite muskler, men också lite känsla, sade lagkaptenen Jeppe Andersen till DN inför torsdagen.

– Det var ändå två veckor som de flesta var isolerade hemma.

Den danske mittfältaren är en av spelarna som har varit sjuk.

– Men nu har vi varit i gång i lite mer än en vecka och det känns som att folk börjar komma tillbaka till där vi var innan.

Väl på Tele2 arena visade det sig stämma. I alla fall inledningsvis.

Matchen var inte ens tio minuter gammal när Hammarby tog ledningen i samband med en frispark från Darijan Bojanic.

Efter visst tumult och domardiskussioner noterades just Andersen för 1–0-målet.

– Jag vet inte om det var offside eller inte faktiskt, sade 28-åringen till CMore apropå att flaggan först var uppe men målet sedan godkändes.

Han tillade i paus om sin och lagets fysiska status:

– Det känns okej, bättre än jag hade trott. Men det är fortfarande lite jobbigt, jag ska inte ljuga. Vi är lite stillastående, man känner att vi behöver vila lite oftare än vanligt.

Hammarbys Jeppe Andersen gör 1–0 i en omdiskuterad situation. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter målet var chanserna i första halvlek lätträknade åt båda håll. Abdul Halik Hudu och Gustav Ludwigson testade avslut för Hammarby. Johan Blomberg brände ett ett jätteläge för Trelleborg.

I andra halvlek började Trelleborg att ta för sig mer och mer. Men det skulle dröja ända till 87:e minuten innan 1–1 kom, på straff. Hemmabacken Mohanad Jeahze drog ner gästernas Blomberg, och inhopparen Petar Petrovic var säker från straffpunkten.

I den allra sista tilläggsminuten fick Gustav Ludwigson dubbla chanser på ett segermål, men kvartsfinalen gick till förlängning.

Där var Hammarby av förklarliga skäl tröttkört. Ändå kom 2–1 redan två minuter in i den första förläningskvarten, just från Ludwigson, och det målet gav energi. Av bara farten nickade Nashvillelånet och debuterande David Accam in 3–1.

Saken såg ut att vara klar, men i den andra förlängningskvarten reducerade Dzenis Kozica för Trelleborg och skapade spänning in i det sista. Trelleborg pressade på, men matchen slutade 3–2 till Hammarby.

Nu väntar Djurgården i semifinalen redan på söndag. Derbyt avgör vilket lag som möter ett redan finalklart Häcken i maj.

– Det är klart att det inte är optimalt att bara ha två dagars återhämtning innan vi möter Djurgården. Men det är inte så mycket att orda om, säger Hammarbytränaren Stefan Billborn till Aftonbladet.

Fakta. Så fortsätter Svenska cupen Schemat haltar, men så här avgörs kampen om cuptiteln. Cupsegraren får en kvalplats till nystartade Europa Conference League. Om Häcken, som redan har en Europaplats i egenskap av allsvensk trea 2020, vinner cupen går platsen till den allsvenska fyran: Djurgården. Semifinaler

20 mars: Häcken–Västerås SK 3–0.

4 april: Djurgården–Hammarby. Final

30 maj: Häcken möter Djurgården eller Hammarby. Visa mer

