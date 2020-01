Efter grotträningen: Hammarby utspelat av danskar

Midjylland leder danska ligan med fyra poäng före FC Köpenhamn inför omstarten i februari.

– Vi har kört grotträning i tre veckor. De bör rimligtvis ligga före oss fysiskt, taktiskt, ja på allting, säger Billborn inför avspark.

Han fick rätt.

Hammarby inledde slarvigt och tappade bollen på mittplan, vilket bäddade för snabba kontringar.

Efter 13 minuter hade Midtjylland en boll i Davor Blazevics vänstra stolpe och två minuter senare kom ledningsmålet.

Lasse Vibe, som spelade i IFK Göteborg i fjol, hittade Awer Mabil som chippade bollen över Blazevic och i nät.

I början av andra halvlek petade Vibe själv in 2–0, 3–0 och 4–0 kom innan en timme var spelad.

– Första kvarten i andra halvlek hade vi hål i huvudet, det får man ta, säger Billborn.

Billborn startade med en elva som inte skulle skämmas för sig i allsvenskan. Men den här eftermiddagen räckte man inte till.

– Danskarna åker ändå upp hit för att spela, då måste man visa lite respekt, man kan inte spela med flera juniorer från start.

Men Paulinho, brassen som presenterades i fredags, var inte aktuell för spel.

– Han kommer inte att spela mot Flora i helgen heller. Vi siktar på att få igång honom på lägret i Portugal. Han har ju varit hemma i Brasilien i två veckor, vi vågar inte chansa utan vill ge honom en bra grund.

Billborn ser positivt på att få in Paulinho, som vann allsvenska skytteligan med 20 mål 2018, i stället för Djurdjic.

– Man kan inte ersätta någon med Djurdjics egenskaper, men däremot måste vi ta in lite klass och får man ta in andra egenskaper som väger upp. Paulinho kan spela till vänster i ett tremannaanfall men han kan också spela tia. Han kan hålla i bollen, det är en teknisk spelare som dessutom är en jäkla målskytt och framspelare. Han har jättefina frisparkar och hörnor, vi får in en till bra fot.

Den snart 34-årige brassen är mer känd för sina offensiva kvaliteter än de defensiva.

– Han är faktiskt ganska aggressiv i sitt försvarsspel och kan pressa, utan att säga för mycket tror jag han kan passa väldigt bra i vårt försvarsspel. I Häcken har han varit väldigt lojal och försvarat långt ned i banan. Vi har målsättningen att försvara lite högre upp och förhoppningsvis får han lite bättre utgångsläge när vi vinner bollen.

Hammarby rivstartade försäsongen med tolv pass på fyra dagar på Bosön.

– Vi körde 24 pass under de två första veckorna. Det var väl inga som skrämdes bort. Det var bara Djurdjic som flög till Kina, han pallade väl inte det där, säger Billborn med ett skratt.

När tränarparet Stefan Billborn och Jocke Björklund analyserade testresultaten fick man de besked de ville ha.

– Fysiskt såg det mycket bättre ut redan från start. Jag är lite allergisk mot att alla tränare säger att laget tränat hårdare än någonsin. Men vi ser snabbare ut, mer atletiska och det är ganska stor skillnad om man jämför med de tre år jag varit i klubben. Sedan behöver inte det betyda att man vinner fotbollsmatcher, men förhoppningsvis får vi lite färre skador.

Efter att det lagts nytt konstgräs under senhösten är Hammarby nu tillbaka på Årsta IP.

– Det har varit bra väder så vi har varit mycket på Årsta. Vi har också kört många dubbelpass.

I dagsläget har Hammarby en stor trupp eftersom många av spelarna som förra säsongen lånades ut till IK Frej, som åkte ur superettan, nu är tillbaka på Årsta.

– Vi kommer säkert dribbla lite innan det blir definitivt var de ska spela. Några kanske flyttas ned till Frej, det kan vara så att någon försvinner och någon kanske får stanna kvar uppe.

Hammarby har tappat Nikola Djurdjic, Mats Solheim och Leo Bengtsson. Frågan är hur det blir Muamer Tankovic och målvakten Johan Wiland.

Tankovic, som har en lättare skada, ryktas vara på väg bort och spelade inte mot Midtjylland. Wiland vara ute på plan timmen före avspark och tränade extra.

– Wiland kör med laget också, men det handlar inte om matchträning. Det dröjer några veckor innan man tar ett beslut om Wilands skada, man måste veta att han håller ett antal matcher. Om inte han kan stå måste vi ta in en målvakt.