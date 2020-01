Efter helikopterkraschen – samtliga dödsoffer identifierade

På söndagskvällen, svensk tid, avled basketlegendaren Kobe Bryant och 13-åriga dottern Gianna i en helikopterkrasch i bergen ovanför Calabasas, Kalifornien. Helikoptern som var på väg till Bryants basketakademi Mamba Sports Academy, sågs enligt vittnen göra flera snäva svängar och tappade höjd innan den åkte ut från staden och störtade mot marken.

Natten mot måndag höll LA Countys sheriff Alex Villanueva en presskonferens där han meddelade att ytterligare sju personer fanns ombord på planet, samtliga har bekräftats döda.

Bland dem fanns Gianna Bryants jämnåriga vän och lagkamrat Alyssa och hennes föräldrar John och Keri Altobelli, vilket Johns bror, Tony Altobelli, bekräftar för CNN.

John Altobelli, 56, var basebolltränare på Orange Coast Collage sedan 27 år tillbaka och lämnar en son och en dotter efter sig, enligt ett pressmeddelande från skolans idrottslag.

Även Bryants assisterande baskettränare Christina Mauser, 38, som tränade Gianna Bryant och Alyssa Altobelli på Mamba Sports Academy, har bekräftats avliden efter kraschen.

”Mina barn och jag är helt förstörda. Vi har förlorat vår vackra fru och mamma i en helikopterkrasch”, skriver maken Matt Mauser på Facebook.

Övriga omkomna är enligt CBS Sarah Chester och hennes dotter Payton Chester samt piloten Ara Zobayan.

Dimman låg tät över Los Angeles när Kobe Bryants helikopter störtade och polisens helikoptrar hade belagts med flygförbud, skriver LA Times.

Den fedarala luftfarsmyndigheten, FAA och den nationella haveriutredaren NTSB, har startat en utredning av fallet där även FBI har kopplats in. Helikoptertillverkaren Sikorsky sade i ett uttalande att man kommer att samarbeta i utredningen.

Nick Kyrgios hyllade Kobe Bryant under uppvärmningen. Foto: James Gourley/BPI/REX

Hyllningarna för baskethjälten har strömmat in under måndagen. Under Australien Open fångade tv-kamerorna en märkbart tagen Nick Kyrgios värma upp i Kobe Bryants Los Angeles Lakers-linne inför mötet med Rafael Nadal. En match som australiensaren förlorade.

Även tennissensationen Coco Gauff visade sitt stöd. Vid dubbelmatchen mot Shuko Aoyama och Ena Shibahara valde Gauff och kollegan Catherine McNally att skriva #24 och ”RIP Kobe” på sina skor.

– Vi gjorde det för Kobe i dag, säger Mcnally efter vinsten, enligt WTA Tennis hemsida.