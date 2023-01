Efter hjärtstoppet – nu möts NFL-lagen igen

Den 2 januari, inför en miljonpublik, tog Cincinnati Bengals emot Buffalo Bills på hemmaplan. Ett tungviktsmöte i AFC-konferensen och ett smakprov på ett potentiellt slutspelsmöte. Men knappa minuter in i matchen var olyckan framme.

Buffalos Damar Hamlin mötte Cincinnatis Tee Higgins med en tackling. Hamlin steg sedan upp från marken och justerade sitt ansiktsskydd innan han föll baklänges till marken. Hamlins hjärta hade, i samband med kollisionen, stannat.

Läkare tog sig snabbt in på planen och, omgivna av Hamlins lagkamrater, utförde de hjärt- och lungräddning innan spelaren fördes till sjukhus i ambulans. Flera av spelarna, från båda lagen, syntes tårögda i tv-sändningen.

– Ingen har upplevt någonting sådant här. Jag har inte sett någon liknande heller, sade experten Troy Aikman i ESPN:s tv-sändning.

Matchen avbröts, innan ligan några dagar senare meddelade att den ställts in.

Hamlin transporterades med ambulans från planen till Cincinnatis universitetssjukhus, där han vårdades fram till måndagen den 9 januari, då han flyttades till Buffalos sjukhus. Foto: John Sommers II/TT

Hamlins tillstånd förblev den stora frågan i NFL-kretsar till torsdagen den 5 januari, svensk tid, då Buffalo Bills meddelade att Hamlin gjort framsteg på sjukhuset.

Buffalos besked kom att bli den första av en rad positiva uppdateringar om Hamlins tillstånd. Senare samma dag kunde läkarna från sjukhuset där Hamlin vårdades bekräfta att han inte längre var nedsövd och hade kunnat kommunicera med sin familj. Han hade till och med frågat vilket lag som vann matchen.

Natten mot fredagen kunde läkarna ta bort hans andningstub och under fredagsmorgonen facetimade han sina lagkamrater vid ett lagmöte.

Enligt Buffalo Bills lämnade Hamlin sina lagkamrater med budskapet: ”Jag älskar er killar”, något som laget tog med sig in i sin match mot New England Patriots följande söndag. En match som Buffalo vann med övertygande 12 poäng.

Slutresultatet blev 35-23 i Bills favör och Hamlin kunde ses vara aktiv på sin Twitter under tillställningen. Bland annat uttryckte han sin vilja att vara ute på planen med sina lagkamrater.

https://twitter.com/HamlinIsland/status/1612121283868909568?cxt=HHwWgIDTvYXxs98sAAAA

Sedan dess har Hamlin fått lämna sjukhuset och är nu hemma i Buffalo.

Händelsen har väckt flertalet reaktioner. I de närmaste dagarna efter kollapsen överröstes Hamlins insamling, Chasing M's foundation, med donationer från både supportrar och medspelare. Det första dygnet hade insamlingen, med ändamålet att dela ut leksaker till barn, tagit emot över 45 miljoner kronor i donationer. En summa högt över det mål om 26 000 kronor som sattes vid insamlingens start i december 2021.

Enligt Hamlins pappa Mario Hamlin har det stora stödet från över 250 000 individuella donatorer möjliggjort att insamlingen kunnat övergå från att vara en insamling till att bli en välgörenhetsfond. Med det fortsatta målet att främja ungdomars framtidsmöjligheter genom idrott, utbildning och på andra sätt.

Under den efterföljande veckans NFL-omgång syntes flertalet hyllningar till Hamlin på arenorna runtom i USA. En stunds tystnad före matchstart, Hamlins tröjnummer 3 målad vid 30-yardslinjen och uppvärmningströjor med hans namn och nummer på. Dessutom hyllades han av Buffalosupportrarna under Bills match mot New England, där supportrarna hade tagit initiativet till ett stort ”krya på dig”-kort som signerades av många.

Med detta i bagaget kommer de båda lagen, Cincinnati Bengals och Buffalo Bills, denna söndag att mötas igen. Denna gång i Buffalos Highmark stadium. Vinnaren kommer följande vecka att få spela om äran att representera AFC-konferensen i Super Bowl. Förlorarens säsong kommer att vara över.

Det är ett möte kantat av ömsesidig respekt, men även av kontrovers.

Det ”krya på dig”-kort som Buffalosupportrarna reste utanför Bills hemmaarena inför mötet med New England Patriots den gångna söndagen. Foto: Adrian Kraus/AP

Då NFL beslutade att den föregående matchen lagen emellan ställdes in tillintetgjorde de samtidigt Cincinnatis möjlighet att gå om Buffalo i tabellen. Något som hade medfört att söndagens möte i stället spelats i Cincinnati.

Likväl har Buffalo påverkats av detta beslut. Onsdagen den 11 januari meddelade ligan, efter ett extrainsatt möte med ligaledningen, att en eventuell match mellan Kansas City Chiefs och Buffalo Bills i AFC-konferensens titelmatch ska spelas på en neutral plan i Atlanta. Detta då Buffalo fråntogs möjligheten att gå om Kansas City i tabellen, vilket vinster mot Cincinnati vecka 17 och New England Patriots vecka 18 hade förverkligat.

Vägen till söndagens sammandrabbning har varit krokig för båda lagen och enligt NBC sports är Buffalo förhandsfavoriter med en fempoängs marginal. Men detta är inget som påverkar Cincinnatis inställning, enligt Bengals huvudtränare Zac Taylor.

– Vi vet att vi är försvarande AFC-vinnare. Så det finns en viss skärpa i den här truppen, vi är inte en underdog mot någon, sa han till reportrar under en presskonferens på onsdagen.

Lagets stora stjärna, quarterbacken Joe Burrow, är inte heller avskräckt av att spela på bortaplan:

– Jag tycker alltid om att spela borta. Det är bara du och dina grabbar. Det känns som om det är vi mot världen och det är där vi tycker om att vara, sa han till ESPN:s reportar efter onsdagens träning.

Damar Hamlin har sedan han fick lämna sjukhuset i Buffalo besökt Bills träningsanläggning nästan dagligen. Men enligt ESPN är det ännu oklart om han kommer att befinna sig i publiken på arenan under söndagen. Hans närvaro i omklädningsrummet ska dock ha uppskattats av lagkamraterna:

– Han verkar fortfarande väldigt trött fysiskt. Men grabben är på bra humör och det hjälper oss alla i återhämtningsprocessen, sa Bills center Mitch Morse till ESPN.