Efter Jordan – dokumentär om Magic på gång

Den 206 centimeter långa pointguarden Earvin ”Magic” Johnson tog bland annat hem fem NBA-titlar med sitt Los Angeles Lakers, ett olympiskt guld med Dream Team, blev utsedd till NBA:s bäste spelare tre gånger och var under en säsong spelande delägare i Borås Basket.

”Som en av de mest legendariska, hårt arbetande och tåliga offentliga personerna i vår tid, är Magic Johnsons prestationer både på och utanför planen något som är värt att belysas för världen och vi är glada över att få berätta den historien och arbeta nära med honom och (finansiären) NSV för att ta med tittarna på hans anmärkningsvärda resa”, säger filmskaparen Bryn Mooser i ett uttalande enligt Variety.

Filmen kommer att göras med hjälp av arkivmaterial samt intervjuer med Johnson, hans familj, andra NBA-spelare och företagsledare. Det är ännu oklart när dokumentären får premiär.

Johnson valdes först i NBA-draften 1979 av LA Lakers. Han spelade med laget till och med 1991 då han lade basketskorna på hyllan efter att ha gått ut med att han hade testats positivt för hiv. Han gjorde dock flera inhopp under de följande åren för all star-matcher, spelade i USA:s Dream Team under OS 1992 samt gjorde ytterligare en säsong med Lakers 1996 innan han lade av helt.

Johnson har även efter sin aktiva karriär fortsatt att vara kopplad till Lakers, bland annat som delägare, tränare och sportchef. Och han spelade en avgörande roll vid stjärnvärvningen av LeBron James 2018.

1999 köpte han in sig i Boråslaget M7 som döptes om till Magic M7 i en ambition att försöka göra klubben till ett europeiskt storlag. Johnson spelade flera matcher i Sverige med M7 under säsongen 1999–2000 men projektet misslyckades och amerikanen lämnade Borås efter en säsong.

Efter sin tid som aktiv har han även haft en framgångsrik karriär i affärslivet genom företaget Magic Johnson Enterprises som bland annat har drivit biografer och restauranger i USA samt investerat i baseballklubben LA Dodgers och WNBA-laget LA Sparks.

Tidskriften Ebony utnämnde honom 2009 till en av USA:s mest inflytelserika svarta affärsmän.