Efter konkursen – Hammarby förbjuds att träna i augusti

När Hammarby bandy för två veckor sedan skickade ut ett pressmeddelande där man förklarade att aktiebolaget försatts i konkurs berättade klubben även att en polisanmälan om brott gällande hanteringen av klubbens ekonomi upprättats.

Misstankar finns om att pengar ska ha förskingrats av personer som varit anlitade av klubben för att sköta ekonomin.

Samtidigt som polisutredningen pågår kommer säsongsstarten allt närmare. Fredag 1 november ska Hammarby ställas mot nykomlingen Åby/Tjureda i premiären på Zinkensdamms IP.

Flera elitserielag har redan tränat på is i flera veckor, men för Hammarby är läget annorlunda: Laget får inte träna tillsammans.

– När man hamnar i det här förfarandet får man ju inte bedriva någon verksamhet, det måste noga avvägas med konkursförvaltaren. Gör vi något officiellt under augusti kommer det att avräknas mot ett eventuellt statligt stöd. Det vill säga, spelarna kommer under en månads tid få möjlighet till statlig lönegaranti, och gör vi då saker, till exempel går på is, så kommer den tiden vi går på is officiellt avräknas mot den statliga garantin, säger ordföranden Anders Gidrup till bandypuls.se.

Under tisdagskvällen, 6 augusti, kommer dock laget att samlas ändå. 18.00 ska ett informationsmöte hållas i ishallen i Stora Mossen och 19.30 ska laget gå på is tillsammans för första gången i sommar.

– De kommer ha en så kallad träning där som är okej från konkursförvaltaren, men i samband med det tillfället kommer man inte erhålla någon form av statligt stöd. Det är en sedan länge inplanerad sak för att laget ska träffas och supportrarna ska få träffa spelarna. Men vi har inga organiserade träningar under augusti säger Anders Gidrup till bandypuls.se.

Efter detta tillfälle kommer spelarna att fortsätta träna på egen han under augusti månad.