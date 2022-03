Efter kritiken – så spelas cupkvartarna

Lottningen för kvartsfinalerna gjordes i måndags kväll, men först på onsdagsförmiddagen spikades spelschemat.

Enligt GP kunde klubbarna och tv-kanalen C More inte komma överens utan i stället fick Svenska fotbollförbundets tävlingsnämnd gripa in.

Då hade den Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU, redan på tisdagen gått ut och kritiserat dröjsmålet.

– Som supporter måste man planera och det är omöjligt att planera om man inte vet när matchen är. Man ska boka bussar, folk ska rodda med familjelivet och sådär. Det är för dåligt, sade Isak Edén, ordförande för SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen, den rikstäckande organisationen för Sveriges fotbollssupportrar, till TT.

Så här spelas cupkvartsfinalerna:

Lördag den 12 mars: Kalmar FF–Djurgården (13.00).

Söndag 13 mars: Elfsborg–IFK Göteborg (13.30), Hammarby–IFK Norrköping (16.30).

Måndag 14 mars: Malmö FF–AIK (19.00).