Efter ökade smittan – så kan SM-slutspelet ändras

Under de senaste dagarna har flera SHL-lag meddelat att de drabbats av coronasmitta. Det har inneburit att ett antal matcher har skjutits upp. Men i dagsläget ska några av de drabbade klubbarna vara redo för spel redan den här veckan. Mer oklart är läget i Brynäs som under onsdagen ska testa sin trupp då de meddelat att de har spelare med symptom.

– Malmö har varit påverkade men ska vara åter i matchning på torsdag om inget tillstöter. Växjö ska testas i morgon och kan förhoppningsvis spela på torsdag. Linköping (som nyligen spelade mot Oskarshamn och ska möta Växjö) tar vi beslut om i morgon vid lunch, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin till DN.

Under tisdagen anlände bland annat Oskarshamn, som mötte Malmö i förra veckan, till Göteborg för ett möte med Frölunda. Men väl på plats fick laget vända hem efter att en spelare lämnat ett positivt covidtest.

– Frölunda mot Oskarshamn kommer att få ett nytt datum inom någon timme.

Smittan som kommit in i lagen ska bland annat ha spridits under den senaste landslagsturneringen trots att spelarna begränsades i en bubbla. De tidigare turneringarna i Euro Hockey Tour ska inte ha haft någon smittspridning.

– Man kan bara konstatera att smittan har kommit in. Sen finns det en plan för Tre Kronor som de har följt och som funkat bra under Karjala cup och Channel One cup. Vi har släppt våra spelare, men sen är det olyckligt att det har hänt. Var det kommer ifrån spelar egentligen mindre roll, säger Hemlin.

Frölunda och Växjö har båda fått skjuta upp matcher. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Med tanke på att SHL:s grundserie är inne på sluttampen blir utrymmet för de uppskjutna matcherna mindre. Men ligan har god beredskap för att hantera scenarion runt grundseriens avslutning och det kommande SM-slutspelet.

– Nu ryms matcherna inom den bufferten vi har. Får vi fler uppskjutna matcher eller smitta blir det snävare att få in matcher längre fram. Men vi har en beredskap för omgång 50, 51 och 52 för att lösa spelschemat när serien ska avslutas. Bland annat genom att få mer luft när vi lämnar grundserien, sen kan vi ansöka om en formatändring för slutspelet och göra avsteg från det normala upplägget.

Med andra ord finns det en del lösningar att ta till och det finns en del som tyder på att även SM-slutspelet inte riktigt kommer att se ut som det brukar.

– Det kan vara att ändra hemma- och bortaupplägget, lägga till vilodagar eller flytta hela slutspelet, säger Hemlin och avslutar:

– Men Ishockeyförbundet äger frågan och klubbarna vet vartåt det blåser. Samtidigt har vi inte tagit något definitivt beslut hur vi ska agera.

Följande av kvällens matcher har skjutits upp Brynäs–Växjö Leksand–Malmö Frölunda–Oskarshamn Visa mer

Läs mer: Så ser förutsättningarna ut för bottenlagen i SHL – det krävs för att undvika kval