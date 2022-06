Efter OS-petningen – Rytting Kaneryd tror på EM-plats: ”Har stora chanser”

Johanna Rytting Kaneryd lämnades utanför den tajta OS-truppen förra sommaren.

Den snabba yttern hymlade inte med att hon var besviken. Men när Sverige i år går för guld i EM i England kan hon vara med. Om allt går som 25-åringen tror och hoppas när förbundskapten Peter Gerhardsson på tisdagen presenterar sin trupp.

– Det skulle betyda så mycket, verkligen, säger Häckenmittfältaren.

– Det hade verkligen varit en dröm som går i uppfyllelse.

Johanna Rytting Kaneryd har varit en av damallsvenskans bästa spelare under våren. Den Forsbyfostrade spelaren debuterade i högsta serien redan 2014, för blivande konkursboet Tyresö. Vägen till dagens position som affischnamn i Häcken har gått via Älta, Djurgården och Rosengård – och via en tuff korsbandsskada 2017.

I fjol fick hon bland annat chansen i OS-genrepet mot Australien i Kalmar. Men silverturneringen i Japan fick hon följa hemifrån.

– Jag var verkligen besviken, minns Rytting Kaneryd.

– Men nu är det nytt år och nya möjligheter och det enda jag har kunnat göra är att fokusera på mig själv, jobba med de bitar jag behövde jobba på och det känner jag att jag har gjort. Det är bara att hoppas att det går vägen den här gången.

”Jag känner mig i bättre form än någonsin.”, säger Johanna Rytting Kaneryd inför EM-uttagningen. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

Självförtroendet är det inget fel på. Efter en stark vår med bland annat fyra mål på tolv matcher i damallsvenskan, mål i cupfinalen mot Rosengård och en plats i Gerhardssons fyra senaste landslagstrupper bedömer hon chansen att få en av de 23 EM-biljetterna som mer än god.

– Jag tror att mina chanser är stora. Det tror jag. Jag känner att jag har fått mycket förtroende både under hösten och det här året, i både landslaget och klubblaget och att jag har gjort det bra. Men jag vet också att det är en oerhört tuff konkurrenssituation.

Vad är skillnaderna jämfört med förra året?

– Jag känner att jag har varit mer jämn i min prestation, jag har mer självförtroende. Jag har gjort mer poäng både i Svenska cupen och i inledningen av damallsvenskan. Så jag känner mig i bättre form än någonsin.

Klubbkompisen och innermittfältaren Filippa Curmark är en annan landslagsspelare som ratades från OS i fjol men som nu kan få en EM-plats.

Efter söndagens 5–1-match mot Brommapojkarna erkände Curmark att hon inte kommer att våga titta på trupputtagningen:

– Det känns bäst så. Det är alltid nervöst och man har alltid förhoppningar om att få vara med.

Johanna Rytting Kaneryd kommer däremot ha tv:n på:

– Ja. De tidigare uttagningarna har jag inte kollat, men i år ska jag faktiskt göra det.

EM-jagande Johanna Rytting Kaneryd och Filippa Curmark firar ett av många Häckenmål i vår. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Förbundskapten Peter Gerhardsson har tidigare sagt till DN att han och assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman ”kommer sitta in i det sista och prata om vem vi väljer som spelare 22 och 23.”

Hör ni av er på förhand till de som inte kommer med?

– När det har varit mästerskap så har vi inte gjort det. Och det är för att vi vill att det ska vara ett stort truppsläpp, säger Gerhardsson.

– Det medför så klart att spelare kommer att bli besvikna. Men vi kommer ha en snabb uppföljning med de spelarna efteråt. En del som är på gränsen är ju viktiga också för att det kan bli så att vi behöver få in dem, om något skulle hända. Någonstans har man ju en slags reservlista.

EM i sommar är Gerhardssons tredje mästerskap vid rodret. Världstvåan Sverige inleder mot regerande mästaren Nederländerna den 9 juli.

Har samtalen efter de negativa beskeden blivit lättare eller svårare?

– Det har varit tufft från början och det är fortfarande lika svårt, säger Gerhardsson.

– Jag vet hur besviken man blir, även om graden av besvikelse är olika från människa till människa. Så jag har alltid helt klart tyckt att det varit jobbigt.

Förbundskapten Peter Gerhardsson. Foto: Adam Ihse/TT

Fakta. Sveriges EM-sommar 7 juni: EM-truppen presenteras (18.30 SVT2). 20–26 juni: Uppladdningsläger i Båstad. 26–28 juni: Uppladdningsläger i Stockholm. 28 juni: EM-genrep mot Brasilien på Friends arena i Solna. 3 juli: Avresa till England och EM-basen Carden Park söder om Chester. 9 juli: Gruppspelsmatch mot Nederländerna i Sheffield. 13 juli: Gruppspelsmatch mot Schweiz i Sheffield. 17 juli: Gruppspelsmatch mot Portugal i Leigh. 22 eller 23 juli: Eventuell kvartsfinal i Leigh eller Rotherham. 26 eller 27 juli: Eventuell semifinal i Sheffield eller Milton Keynes. 31 juli: Eventuell final i London. Visa mer

