Efter Saudi-skandalen – McIlroy stöttar Mickelson

Fakta. The Players Championship

Vad: The Players Championship, kallad den femte majorn.

Var: Ponte Vedra Beach, Florida.

Startfältet: 46 av världens 50 bästa spelare är med i startfältet. Kevin Na (rankad 29 i världen) lämnade återbud sent. Bryson DeChambeau (12), Harris English (19) och Phil Mickelson (45) missar också tävlingen. Tiger Woods missar också tävlingen på grund av skadorna han fick efter en bilolycka för mer än ett år sedan.

Svenskarna: Henrik Stenson har fått en plats i startfältet tack vare sin seger i British Open 2016. Stenson vann även The Players 2009. Även Henrik Norlander och Alex Norén är med i startfältet.

Med en bra placering i veckans tävling kan Norén, just nu rankad 62:a i världen, ta sig in på topp 50 och därmed få en plats i US Masters i april.

Prispengar: Det finns totalt 20 miljoner dollar i potten, just nu motsvarande 199,4 miljoner kronor, varav vinnaren får 35,9 miljoner kronor.