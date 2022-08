Efter skadan: Nadal förlorade i återkomsten

Under Wimbledon tidigare i somras tvingades Nadal avbryta turneringen, när han var framme i semifinal, på grund av en bukskada.

– De senaste 40 dagarna har jag bara kunnat spela två set före den här matchen, säger Nadal.

Den 36-årige spanjoren med 22 grand slam-titlar i karriären hoppas att publikens energi under US Open kan lyfta honom. Nadal har vunnit US Open fyra gånger.

– Det finns en energi publiken ger mig i New York. Det är en väldigt speciell plats för mig, säger Nadal.

Läs mer:

Serena Williams utklassad i US Open-genrep

Venus Williams får wildcard till US Open