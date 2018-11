Efter skrällguldet vet Hanna Öberg: ”Jag kan göra det igen”

Plötsligt satt Hanna Öberg med statsministern i telefonluren.

Ett par dagar senare åt hon middag med kungen.

Nio månader efter den där osannolika veckan i Pyeongchang, där skidskyttetalangen först vann guld i distans och sedan bar Sverige till silver i stafett, skakar hon fortfarande på huvudet.

– Alla de där grejerna är surrealistiska, säger hon.

***

När vi ses har skidskyttelandslaget legat två och en halv vecka på läger i Idre.

Träningen är tuff och intensiteten hög – trots ett väder som spelar landslaget ett spratt med mjuk snö, för varma temperaturer och dimma.

Just den här dagen var egentligen tänkt att vara vilodag. Men 23-åringen har precis kört ett extra pass på skidstadion.

– Det är klart att det är tufft i perioder, men jag har ändå tilliten till att det har funkat förut, säger hon.

– Det finns ingen anledning till att jag inte ska tro på det i fortsättningen.

”Det” är förbundskaptenen Wolfgang Pichlers träning, känd för att vara hård och disciplinerad.

– Jag följer Wolfgangs plan. Jag litar helt på Wolfgang och på hans upplägg, säger Öberg.

Jag minns att du sa exakt samma sak i fjol, inför OS-säsongen, och det gick ju bra?

Hanna Öberg skrattar till.

– Ja, jag kan verkligen känna mig trygg i det. Det känns skönt.

Hanna Öberg, här under ett försäsongsläger i Idre, tog två medaljer i OS i vintras. Utöver guldet i distans, silver i damernas stafett. Foto: Jonas Lindkvist

***

Ska man backa bandet till fjolåret var läget detta:

Den dubbla JVM-ettan hade debuterat i världscupen säsongen dessförinnan, men hade hemma-VM 2019 – och nästa OS, 2022 – som sina stora mål.

Hon beskrevs som en supertalang och hade visserligen redan nått en femteplats i världscupen, men för den stora svenska publiken var hon mer eller mindre okänd.

Ett par månader senare, när 2017 hade blivit 2018, stannade arbetsplatser av hemma i Sverige.

Skidskytten från Svensbyn utanför Piteå sköt för OS-guld i Sydkorea, och nosade på medalj i var och vartannat lopp.

– Man har ju fått höra sådana historier i efterhand, men samtidigt är det svårt för mig att förstå hur stort det var, säger Öberg och gör en jämförelse med när hon själv, som liten, följde dåvarande skidskyttestjärnan Helena Ekholm på tv:

– Att det nu är jag som kan vara den som berör folk på samma sätt... det är jättehäftigt.

Den individuella resultatraden i Pyeongchang blev 7:a–5:a–1:a–5:a.

Kollegan Sebastian Samuelssons OS-silver i jaktstart visade vägen för svenskarna. Plötsligt kändes allt möjligt, har Öberg redan tidigare berättat för DN. Nu fortsätter hon:

– Under hela perioden trivdes jag väldigt bra, jag var tillfreds och visste att jag var i form – både fysiskt och mentalt.

Ordet OS-guldmedaljör klingar fortfarande lite ovant, säger hon.

Men i dag har hon vuxit in i sin nya roll, där skidskyttelivet har blivit mer professionellt med en egen manager, fler uppdrag och mer uppmärksamhet. Hon har lärt sig att ställa krav och att säga nej. Samtidigt är hon fortfarande ”samma Hanna”, berättar bland annat lillasyster Elvira Öberg – ny i landslaget efter egna JVM-framgångar.

Känns det annorlunda att gå in i den här säsongen?

– Än så länge tycker jag inte att det är så jättestor skillnad, säger Hanna Öberg.

– Det är klart att man märker att det är ett lite större intresse än vad det har varit tidigare år. Men mer handlar det om att jag vet att jag kan. Jag har gjort det här. Det finns ingen som kan ta det ifrån mig. Och har man gjort det en gång så kan man göra det igen.

***

Framgången kom tidigare än beräknat. Men nu ställs siktet in mot vinterns höjdpunkt: hemma-VM i mars, som avgörs bara ett stenkast från lägenheten i Östersund som OS-ettan delar med en annan OS-hjälte – guldmedaljören från herrstafetten, Jesper Nelin.

Du har din syster, din sambo och din barndomsvän (OS-silvermedaljören Anna Magnusson) i landslaget. Kan det aldrig bli för mycket skidskytte?

– Det är klart att det kan vara knepigt i perioder, jag kan ibland känna ”vad har jag som är utanför?”, säger Hanna Öberg.

– Men då får man se till andra saker. Jag gillar att läsa till exempel. Bara det, att sätta sig in i en bok och en historia, gör att jag hamnar på något helt annat ställe, där det verkligen inte handlar om skidskytte. Och så virkar jag en del. Just nu är det en mössa.

Är du en kreativ person?

– Inte i så jättestor utsträckning egentligen. Jag är mer den här logiska personen, jag tyckte att matte var roligt i skolan. Men på något vis blir det meditation att virka, samtidigt som jag skapar något.

Hon tystnar en stund, funderar, och tillägger sedan på samma tema:

– Och sen renoverade vi vår lägenhet efter säsongen, vi bytte kök, målade, lade golv. Det var inte så mycket vila – men i alla fall inte skidskytte!

Vad drömmer du om den här vintern?

– Det är klart att jag drömmer om att få prestera på topp under VM i Östersund och att det ska räcka långt. Men det är lång väg dit, många tävlingar innan som jag också vill prestera bra på.

Känner du mer press? Nu förväntar sig kanske publiken att du ska vara med i toppen i alla lopp?

– Jag har inte funderat så mycket kring det. Jag har ju inte de förväntningarna själv, eftersom jag inte har visat det tidigare. Det är svårt i en sport som skidskytte, men jag har visat att jag har kapaciteten.

”Jag litar helt på Wolfgang och på hans upplägg.” Hanna Öberg passerar förbundskapten Wolfgang Pichler ute i spåret i Idre. Foto: Jonas Lindkvist

***

Vinterns världscup inleds i slovenska Pokljuka första advent.

Hanna Öberg har varit femma två gånger i världscupen, men har aldrig stått på pallen individuellt.

– Det skulle vara skönt att få några positiva svar före VM, säger hon men tillägger:

– Men toppformen ska komma senare.

Den enda topp tre-noteringen i världscupen hittills har kommit i stafett, i januari i år. Damerna blev trea två gånger om inför OS, Hanna Öberg var med vid pallplatsen i Ruhpolding – och ledde därefter laget till OS-silver.

– Det som egentligen berörde mig mest efter min guldmedalj var hur de andra tjejerna i laget var så glada för mig, minns Öberg.

– Så den där stafettmedaljen betydde verkligen jättemycket, att vi kunde ta den tillsammans. Det var fint att jag kunde göra det så pass bra att de också fick vara med på det här.

OS-loppen ger inspiration inför kommande säsong. Tänker hon på skrällguldet när hon kämpar på därute i spåret i Idre, timme ut och timme in i snöslasket?

– Det har blivit längre och längre mellan gångerna som jag tänker tillbaka på det, nu är det mer fokus framåt.

– Men det är klart att jag kan tänka tillbaka på känslan att stå där på sista skjutningen, det fokuset, att jag sätter de fem skotten – och att jag var ganska säker på att jag skulle göra det. Sen kan jag också tänka på hur det var att åka sista varvet, när benen bara skriker men när jag ändå tar i allt vad jag kan. OS-guldmedaljörerna, del 5: Hanna Öberg Sverige tog sju guld under vinter-OS i Pyeongchang. Inför den kommande säsongen möter DN guldmedaljörerna för att prata om det som ligger bakom dem och det som väntar. OS-guldet: Det var en av OS största skrällar. Hanna Öberg har aldrig ens varit på pallen i världscupen. Men skidskyttetalangen hade inlett OS suveränt med en sjundeplats och en femteplats. I distansloppet sköt hon fyra nollor – och vann guld. Framtidsnamnet spöade sina idoler när 25 sekunder skilde till slovakiska tvåan Anastasiya Kuzmina och ytterligare 16 till tyska trean Laura Dahlmeier. Hanna Öberg om guldet: ”Det är klart att det var en skräll. Jag har ju aldrig ens varit på pallen individuellt i världscupen. Men med den formen jag hade under de veckorna på OS så visade jag att allt är möjligt. Jag har gjort det här. Det finns ingen som kan ta det ifrån mig. Och har man gjort det en gång så kan man göra det igen.” Läs tidigare delar: DN möter OS-guldmedaljörerna * Kalla om det läskiga och nervösa under succéåret * OS-succén har gjort lag Hasselborg ”big in Japan” * OS-guldet fick Hansdotter att våga öppna sig * Myhrer stöttar ensamkommande efter OS-guldet

När alla segerintervjuer var gjorda gratulerades Hanna Öberg till skrällguldet i Pyeongchang av pappa Tomas och mamma Viktoria. Foto: Jonas Lindkvist

Fakta.Hanna Öbergs OS – två medaljer i Pyeongchang Sprint: Sjua. Jaktstart: Femma. Distans: Guld. Masstart: Femma. Mixedstafett: Elva. Damstafett: Silver.