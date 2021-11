Efter svackan – Djurgården tog andra raka

Djurgården kom till matchen med en härlig vinnarsurf efter avslutningen mot Färjestad.

– Ja, det släppte många stenar ur folks ryggsäckar, bekräftade Djurgårdens Filiph Engsund till C More.

Detta självförtroende visade laget upp med full kraft i den första perioden. Djurgården var det klart bästa laget mot ett stillastående och oengagerat Leksand.

­– Det var länge sedan vi startat på det här sättet. Vi har pratat mycket om detta och vet att Leksand går ut hårt och då gäller det att matcha det, sa Filiph Engsund till C More i första periodpausen.

Innan dess hade han gjort 1–0 till Djurgården efter 7.21 där Marcus Sörensson följde upp med 2–0 en minut senare.

– Jag kände inte igen mitt lag i första perioden, sa Leksandstränaren Björn Hellkvist i C More.

I andra perioden kom Leksand in i matchen skapade långa anfall och reducerade till 2–1 genom Martin Karlsson, där pucken gick via axeln på Djurgårdsmålvakten Niklas Svedberg i mål. Men när Djurgårdens Rhett Rakshani slog in 3–1 några minuter senare blev det tungt mentalt för Leksand.

I den tredje perioden jagade Leksand stenhårt en kvittering: Max Veronneau reducerade också till 3–2 efter 8.12 inför den jublande fullsatt hemmaarena.

Men längre ändå kom inte Dalalaget som förlorade på grund av sin dåliga start i matchen, samtidigt som Djurgården också visade prov på ett bra försvarsspel i slutminuterna.

Rhet Rakhshani avgjorde sedan matchen när han satte 4–2 i tom Leksandsbur.

Detta var första nollan för Leksand efter 13 raka matcher.

– Vi hade ingen energi i dag, sa Leksandstränaren Björn Hellkvist till C More efter matchen.