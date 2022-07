Efter svenska covidsmällen: Rubensson redo för nygammal roll

Elin Rubensson är uttagen som mittfältare i årets EM-trupp.

Men Häckenprofilen som är tillbaka i mästerskapssammanhang efter graviditet och mammaledighet har länge varit en spelare som det har varit svårt att sätta en etikett på. Hon slog igenom som anfallare när Sverige vann F19-EM 2012. I Pia Sundhages A-landslag snurrade hon runt som ytterback innan hon ”hittade hem” under Peter Gerhardssons ledning, och var given innermittfältare under VM 2019.

I klubblaget har året präglats av en rad roller.

Nu kan mångsidigheten vara Sveriges räddning när både ordinarie högerbacken Hanna Glas och eventuella backupen Emma Kullberg är covidsjuka.

På onsdagens träning alternerade Rubensson och mittbacken Amanda Ilestedt på positionen.

– Det här är så klart inte är någon situation som vi vill hamna i, men vi får göra det bästa av det, säger 29-åriga Rubensson om coronaläget.

– Jag har spelat väldigt många landskamper och ytterback. Så det är en position som jag är väldigt trygg i.

Amanda Ilestedt och Elin Rubensson turades om på högerbacksplats under den del av onsdagens träning som var ööppen för pressen. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Utöver Glas och Kullberg har vänsterbacken Jonna Andersson, den ofta inhoppande mittfältaren Hanna Bennison och reservmålvakten Jennifer Falk sjukdomssymtom som ska utredas. På onsdagens träning tog Juventusbacken Amanda Nildén Anderssons plats.

– När man hamnar i sådana här lägen kan det bli viktigt att man har spelare som kan vara på många olika positioner, och jag är ganska van vid det, och ganska bra på att ställa om mentalt också, säger Rubensson.

Får hon spela lär hon få hålla koll på Belgiens kanske största stjärna, Tessa Wullaert.

– Jag gillar att möta väldigt bra spelare, då får jag verkligen utveckla min snabbhet och styrka så det skulle bara vara inspirerande i så fall.

Johanna Rytting Kaneryd under onsdagens pressträff. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

En annan allroundspelare som använts flitigt i landslaget är Nathalie Björn, uttagen som mittback men ersättare till hälskadade mittfältsveteranen Caroline Seger senast.

Även Björn kan kliva ut som högerback, men hennes position lär hänga på om Seger startar.

Gerhardsson har även valet att återgå till trebackslinje, och i så fall använda en spelare som Johanna Rytting Kaneryd som winger på högerkanten.

– Jag är absolut bekväm där, säger Häckenstjärnan.

– Det är en position jag spelat på förut, både i klubblag och landslag så det hade inte varit något konstigt egentligen.

