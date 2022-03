Efter VM-missen – nu väntar Nations League

När herrarnas fotbolls-VM flyttades till vinterhalvåret 2022 på grund av de höga temperaturerna i värdlandet Qatar under sommaren, skapades en lucka i den internationella fotbollskalendern. Därför avgörs gruppspelet av Nations League den här gången som en turnering, med sex matcher utspridda över två samlingar i juni och september.

Vad står på spel?

Sverige spelar den här säsongen i League B, tillsammans med övriga lag rankade 17–32 på Uefas Nations League-rankning. Lagen är indelade i grupper om fyra. De fyra gruppsegrarna i League B flyttas upp till League A kommande säsong, och de fyra lag som slutar sist i sina grupper degraderas till League C.

Denna upplaga av Nations League kommer att få viss betydelse i det kommande kvalet till EM 2024 i Tyskland. Totalt tre platser kommer att fördelas via playoff – för lag som misslyckats i ordinarie EM-kval. Lagen kvalificerar sig dit utifrån prestationen i Nations League. Exakt hur är ännu inte bestämt.

En segrare i själva Nations League-turneringen kommer också att utses. De fyra gruppsegrarna i League A (lagen rankade 1–16) gör upp om Nations League-titeln i ett slutspel nästa sommar, 2023. Frankrike är regerande mästare.

Vilka möter Sverige?

Sverige spelar i grupp 4 i League B tillsammans med Norge, Serbien och Slovenien.

När spelar Sverige?

Fyra matcher spelas i juni:

2 juni: Slovenien–Sverige, Ljubljana, klockan 20.45.

5 juni: Sverige–Norge, Solna, klockan 20.45.

9 juni: Sverige–Serbien, Solna, klockan 20.45.

12 juni: Norge–Sverige, Oslo, klockan 18.00.

Två matcher spelas i september:

24 september: Serbien–Sverige, Belgrad, klockan 20.45.

27 september: Sverige-Slovenien, Solna, klockan 20.45.

EM 2024

Kvalet till EM i Tyskland 2024 lottas 9 oktober. De europeiska lagen kommer att delas in i tio grupper med antingen fem eller sex lag. Kvalet spelas mars–november 2023. Två lag från varje kvalgrupp går direkt till mästerskapet. Även Tyskland är direktkvalificerat i egenskap av värdnation. Resterande tre platser kommer att fördelas via playoff, dit lagen alltså – på något sätt – kvalificerar sig via Nations League.

