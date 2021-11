Efterlängtad seger för krisande Djurgården

Efter fem raka förluster fick krisande Djurgården äntligen jubla igen.

Jumbon vann med 3–0 hemma mot Malmö.

– Just nu tar man varje seger man kan. Den här var väldigt viktig, väldigt skön, sade hemmamålvakten Mantas Armalis, som höll sin första nolla för säsongen, till C More.