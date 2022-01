Ekberg friskförklarad – spelklar i ödesmatchen mot Norge

Sverige har drabbats av totalt fem covidfall under handbolls-EM och av dessa hade endast mittsexan Max Darj blivit utsläppt från sin karantän sent in på tisdagseftermiddagen.

Men med bara timmar kvar till matchen mot Norge, som avgör vilket av de nordiska länderna som går till semifinal i Ungerns huvudstad Budapest, kom ett glädjande besked från landslaget.

Niclas Ekberg har blivit friskförklarad och är redo för spel i huvudrundans sista match. Den 33-årige Kiel-stjärnan gör därmed Valter Chrintz sällskap på högersexpositionen mot Norge.

Även Daniel Pettersson har fått lämna isoleringen men är inte uttagen i förbundskapten Glenn Solbergs matchtrupp.

Sverige måste vinna mot Norge för att gå vidare till semifinal i handbolls-EM. Detta står klart efter att Spanien besegrat Polen tidigare under tisdagen.

Trots Ekbergs återkomst får Norge, som inte har drabbats av några coronafall, gälla som favoriter mot Sverige som alltjämt saknar både stjärnmålvakten Andreas Palicka och mittnian Felix Claar efter att båda testat positivt för covid-19 under måndagen.

Matchen börjar klockan 20.30 och sänds på TV6 och Viaplay.

