Ekberg och VM-silvermedaljörer i svensk OS-trupp

Med undantag av Niclas Ekberg består den svenska OS-truppen enbart av spelare som var med och spelade hem VM-silvret i Egypten.

Det blev med andra ord inga sensationer i den 14-mannatrupp som Solberg satsar på inför OS som inleds i slutet av juli.

Målvakten Andreas Palicka, vänstersexan Hampus Wanne och spelmotorn Jim Gottfridsson tog alla plats i VM:s all star team i januari och är tre av de svenska OS-spelarna i sommar.

– Spelarna har presterat på hög nivå i sina klubblag under hela säsongen. Det är samtidigt en trupp som är under utveckling, en trupp som unnar varandra framgång och som klarar av att jobba för varandra, säger Glenn Solberg som under sitt första år som svensk förbundskapten vunnit 14 av 18 matcher och bara förlorat en gång, i VM-finalen.

– Vi har tagit ut spelare som spelar både anfall och försvar och defensivt har vi många alternativ. Det första målet är att ta oss till kvartsfinal, sedan kan allt hända.

Den svenska damtruppen presenterades av förbundskaptenen Tomas Axnér – 14 spelae, av vilka nio stycken OS-debuterar.

– Vi har vägt in många olika parametrar i uttagningen, men landade till slut tryggt i den här truppen, säger förbundskaptenen Tomas Axnér.

För fjärde gången i rad kommer de svenska damerna att spela OS. Efter åttondeplatsen i Peking 2008 och elfteplatsen i London 2012 blev det i Rio de Janeiro för fem år sedan en svensk sjundeplats. Biljetten till Tokyo säkrades i mars efter att Sverige kryssat mot vicevärldsmästaren Spanien och besegrat Argentina i OS-kvalet i spanska Lliria.

Fem av de nu uttagna spelarna var med i Brasilien: Johanna Bundsen, Linn Blohm, Nathalie Hagman, Jamina Roberts och Carin Strömberg. Roberts gör för övrigt sitt tredje OS och sitt 13:e internationella mästerskap på seniornivå.

– Det är alltid en ära att representera Sverige, särskilt under OS som är så speciellt. På många sätt kommer den här OS-turneringen att bli annorlunda på grund av pandemin, men jag är ändå säker på att det kommer att bli en härlig upplevelse och förhoppningen är att vi ska ta oss vidare från den tuffa grupp vi hamnat i och sedan vara med och slåss om en semifinalplats, säger 31-åringen.

Övriga nio spelare i truppen är OS-debutanter. Isabelle Andersson och Jenny Carlson har spelat tre A-landskamper vardera och gör nu sina första mästerskap.

Fakta. Svenska OS-trupperna HERRAR

Målvakter:

12. Andreas Palicka, Rhein-Neckar Löwen, 121 A-landskamper/9 mål

16. Mikael Aggefors, Ålborg Håndbold, 34/0 Vänstersex:

15. Hampus Wanne, SG Flensburg-Handewitt, 46/150

22. Lucas Pellas, Montpellier HB, 31/95 Mittsex:

5. Max Darj, Bergischer HC, 77/59

18. Fredric Pettersson, Montpellier HB, 71/96 Högersex:

10. Niclas Ekberg, THW Kiel, 183/758

11. Daniel Pettersson, SC Magdeburg, 44/119 Vänsternio:

2. Jonathan Carlsbogård, TBV Lemgo, 17/35

27. Oskar Sunnefeldt, THW Kiel, 12/12 Mittnio:

19. Felix Claar, Ålborg Håndbold, 25/39

24. Jim Gottfridsson, SG Flensburg-Handewitt, 106/347 Högernio:

23. Albin Lagergren, Rhein-Neckar Löwen, 62/182

33. Lukas Sandell, Ålborg Håndbold, 12/28 DAMER Målvakter:

1. Johanna Bundsen, Köpenhamn Håndbold, 93 A-landskamper/1 mål

16. Jessica Ryde, Herning-Ikast Håndbold, 21/0 Vänstersex:

38. Elin Hansson, Skuru IK, 15/12 Mittsex:

7. Linn Blohm, CS Minaur Baia Mare, 111/290

19. Anna Lagerquist, Rostov-Don, 69/102 Högersex:

10. Mathilda Lundström, IK Sävehof, 45/50

24. Nathalie Hagman, Nantes Atlantique, 163/509 Vänsternio:

8. Jamina Roberts, IK Sävehof, 175/369

28. Isabelle Andersson, H65 Höör, 3/6

29. Kristin Thorleifsdóttir, Randers HK, 14/32 Mittnio:

6. Carin Strömberg, Viborg HK, 101/124

9. Melissa Petrén, Horsens HK, 27/63 Högernio:

23. Emma Lindqvist, H65 Höör, 30/49

42. Jenny Carlson, Holstebro Håndbold, 3/5 Visa mer