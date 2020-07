Ekonomisk kris i Wigan – får poängavdrag

The Guardian skriver att Wigan är ställd under finansiellt förvaltarskap på grund av sin bristande ekonomi.

Det innebär att klubben är på väg att gå under.

”Vår omedelbara målsättning är att se till så att klubben kan slutföra alla kvarvarande matcher den här säsongen och att den snabbt finner intressenter som kan rädda Wigan Athletic FC och människorna som arbetar för klubben. Wigan Athletic har varit en samlingspunkt och källa för stolthet för staden sedan 1932 och alla som är intresserade av att köpa denna historiska institution borde kontakta de gemensamma administratörerna”, skriver WIgan i ett uttalande.

Att som klubb bli ställd under förvaltarskap betyder ett automatiskt poängavdrag om tolv poäng som straff efter säsongen.

Om Wigan, som just nu är på 14:e plats, är ovanför nedflyttningsstrecket dras poängen från årets Championship-säsong. Om Wigan skulle halka ner under nedflyttningsstrecket dras poängen från nästa säsongs spel i League One.

Wigan vann FA-cupen 2012 och mellan 2005 och 2013 spelade klubben i Premier League. Svenskar som Erik Edman, Andreas Granqvist och Jonas Olsson har representerat laget.