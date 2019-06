Eldebrink: Landslaget måste gå bra för att basketen ska växa

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Frida Eldebrink var en centralgestalt i det U19-landslag som charmade idrotts-Sverige och tog silvermedalj i världsmästerskapet 2007.

I den trupp som förbundskapten Francois Gomez tagit ut till EM i Lettland/Serbien är 31-åringen nu äldst i landslaget tillsammans med sin tvillingsyster Elin.

Fridas 118 landskamper och över ett decennium i europeiska klubbar gör att hon ser på sin roll i dagens landslag på ett helt annat sätt än när hon debuterade som tonåring.

– Det är klart att när du kommer in som 18-19-åring får du komma lite underifrån och se och lära. Nu är det ju jag och syrran som är äldst. Man får vara den lite mer rutinerade, ta på sig mammarollen eller vad man ska säga. Jag har en helt annan roll i dag, det har ju förändrats under de här tolv åren, säger Frida Eldebrink under landslagets press- och fanträff i Solnahallen.

Kommer det naturligt?

– Det blir ju det. Man ändras som person och växer som människa under livet. Man kan dela med sig av erfarenheter till de yngre, situationer som man varit i själv. Det kommer helt naturligt.

Inför mästerskapet har de svenska basketdamerna rankats som det tredje starkaste laget av det internationella basketförbundet, Fiba.

Frida Eldebrink och lagkamraterna inleder EM mot Montenegro på torsdag. Foto: Per Wahlberg/TT

Är detta det bästa landslag du spelat i?

– Ja, absolut! Just för att vi har en större bredd så känns det som att om någon är sjuk eller stukar fingret under en match kan någon annan kliva in och göra ett lika bra jobb. Det är mycket som ska stämma i ett mästerskap, för att man ska nå den där hundraprocentiga prestationen. Men jag tycker att det känns som att vi har hur mycket potential som helst.

– Så jag håller med dem som rankat oss så högt!

Hur skiljer sig den här gruppen från tidigare upplagor?

– Vi har fler som är ute och spelar internationellt där de har viktiga roller. I det här landslaget är ingen den andra lik, alla har sina styrkor att bidra med. Det är ett roligt gäng liksom. Det är häftigt att vara med om.

Internt i landslaget pratar man om att målsättningen i första hand är att ta sig vidare till kvartsfinal. Sedan tar man det därifrån, men man är klart sugna på att hamna topp 6 på EM och därmed få chansen att kvala till OS.

Läs mer: Sverige krossat av Spanien i EM-genrepet

Samtidigt som landslaget tränar i Solnahallen inför avresan till träningslägret i Spanien, förbereder sig Vårby Gäris för att spela en uppvisningsmatch mot de svenska damerna.

Det är ett projekt för att öka basketspelandet i förorten Vårby och i förlängningen idrottandet i stort i förorterna.

Hur viktigt hade en framgång varit för basket-Sverige?

– Jätteviktigt. Jag tror det behövs internationella framgångar för att basketen ska lyftas som sport i Sverige. Det är tyvärr så att landslaget måste gå bra för att basketen i Sverige ska gå bra. Att man når någon framgång, som att ta den där OS-platsen.

Läs mer: ”Om fler tjejer idrottade skulle det hjälpa oss i samhället”

Frida Eldebrink har haft skadeproblem inför EM. Hon har en bristning i en knäsena som hon hunnit rehabilitera en bra bit men inte fullt ut.

Ändå är hon positiv inför EM.

– Det känns ändå bra. Jag har varit med och tränat med laget här sista veckan. Knät känns okej och jag känner mig i bra form.

Du siktar på spel?

– Ja, absolut. Det kommer det att bli, säger Frida Eldebrink.

Läs mer: Svensk storseger inför basket-EM