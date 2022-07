EM-stjärnorna räds inte brittisk rekordvärme: ”Tokyo var en helt annan klass”

Enligt brittiska The Guardian var det under söndagen 29,5 grader som varmast i Storbritannien, i Wisley sydväst om London. Skottland upplevde årets varmaste dag med 28,9 grader och i veckan väntas än mer hetta dra in över de brittiska öarna.

Faktiskt talar prognoser om en ”30-procentig chans” för ett nytt värmerekord i landet, skriver The Guardian och konstaterar att toppnoteringen på 38,7 grader, från juli 2018, kan slås.

För södra och östra England har Storbritanniens hälsomyndighet gått ut med en varning, men även i mitten av landet – där den svenska EM-truppen laddar upp i Chester för onsdagens match mot Schweiz i Sheffield – väntas temperaturen öka.

När landslaget tränar mitt på dagen på tisdagen spås runt 27 grader, och det blir ännu varmare på kvällen.

Rätt vätskebalans blir avgörande, säger mittfältsstjärnan Kosovare Asllani dagen efter Sveriges EM-premiär mot Nederländerna (1–1).

– Sen håller vi oss inomhus en hel del och det är inget nytt, vi har ju varit i de här situationerna tidigare och alla vet att de ska ta ansvar.

Varmt ute och varmt inne. Kosovare Asllani under söndagskvällens pressträff i Chester. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

I OS i Tokyo i fjol flyttade hettan till och med avsparken för den kommande silvermedaljören Sveriges final.

Är den erfarenheten viktig?

– Ja, herregud. Tokyo var ju en helt annan klass och vi har erfarenhet av det, så jag är absolut inte orolig, säger Asllani.

Även landslagsläkaren Houman Ebrahimi nämner erfarenheten av värme – även VM-bronssommaren i Frankrike 2019 var stekhet – som en nyckel när vädret i England förändras. Inför OS i fjol laddade Sverige upp i värmerum hemma, och hade bland annat kylvästar, kylhanddukar och kylkepsar på plats.

– Efter vårt förra mästerskap har vi fler verktyg att använda om det är varmt, men vi är inte på de nivåerna än, säger Ebrahimi.

Pontus Ekblom är fotbollsdamernas fysiolog. Foto: Anders Bjurö/TT

Sverige har även infört en ny teknik för att mäta vätskenivåer – som underlättar för spelarna.

– Vi har en ny mätare som testar saliven, så man ser om de har druckit ordentligt. Det är nytt och i stället för kissprov, mycket enklare, säger landslagets fysiolog Pontus Ekblom.

– Det visar på professionalitet. I sådana här mästerskap är varje detalj viktig, säger Asllani.

Mittbacken Nathalie Björn fyller i:

– Det är som en liten remsa som visar hur värdet är. Det är skitsmidigt. Vi har en ledarstab som är väldigt duktig på det den gör, det är jätteskönt att kunna ta enkla test och mått på hur allt är.

