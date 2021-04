Emil Forsberg stor hjälte – sköt Leipzig till final

Leipzig försökte, försökte och försökte – men det skulle krävas en svensk för att göra 2–1 i förläningen. Hee-Chan Hwang nåddes av en krossboll in i straffområdet, nickade in den mot mål där Emil Forsberg störtade fram och tryckte in segermålet.

Leipzig hade ett stort spelövertag under ordinarie speltid, men Werder Bremen försvarade sig bra och lagen hade inte mer än varsin riktigt bra chans i första halvlek.

Hemmalaget från Bremen kunde ha fått en straff i slutet av första halvlek, men efter en lång stunds videogranskning beslutade domaren att det inte var straff när Davie Selke föll i straffområdet.

I andra halvlek var stolparna Werder Bremens bästa vän då både Nordi Mukiele och Christopher Nkunku sköt i stolpen för Leipzig. Men det förblev mållöst under ordinarie tid.

Desto mer dramatiskt skulle det bli.

Drygt två minuter in i förlängningen spräckte Leipzig-inhopparen Hwang Hee-chan slutligen nollan när han gjorde 1--0 efter att ha tagit bollen in i straffområdet och avslutat bakom Jiri Pavlenka.

I den 105:e minuten kvitterade Bremen då Leonardo Bittencourt snappade åt sig bollen, rundade den utrusande Leipzigmålvakten Péter Gulácsi och slog bollen i mål.

Då hade Forsberg ännu inte satt sin fot på plan – han byttes in i den 114:e minuten, antagligen med baktanken att han skulle få slå en eventuell straff. Men svensken han avgöra innan det. På förlängningens tilläggstid skickade han Leipzig till en final.

Det innebär att Julian Nagelsman, som lämnar för Bayern München efter säsongen, har en chans att kröna sin tid i klubben med en titel.