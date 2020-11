Emil satsade allt på att bli proffs i Kenya

Många drömmer om att bli fotbollsproffs och i fantasin hägrar europeiska storklubbar. När Emil Moberg Lundén, tio år efter att han skrinlagt sina proffsplaner, bestämde sig för att försöka blåsa liv i drömmen och snurrade på jordgloben fastnade hans finger på Kenya.

Tankar på klubbar som Barcelona och Manchester United förvandlades till Gor Mahia och Kibera och hela äventyret skulle filmas. Resultatet blev dokumentären ”Pojkdrömmen”.

Regnet öser ner utanför fönstret på Göteborgs FF:s klubbstuga. Den anrika division 4-klubbens spelare snörar på sig fotbollsskorna av senaste modell inför ett träningspass på Majvallens konstgräs. Kontrasten med de fotbollsmiljöer som Moberg Lundén skildrar i sin film är slående.

Tillbaka i Majvallens omklädningsrum i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Kibera beskrivs som det största slumområdet i Afrika. Ingen vet hur många som bor här. Enligt Moberg Lundén finns det uppgifter om allt mellan 200.000 och 1,2 miljoner människor och han säger att sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan.

Det var här han hamnade för fyra år sedan, närmast på vinst och förlust, efter att ha tömt sitt sparkonto och sålt sponsrade t-shirts för att finansiera äventyret.

Spelaren, som var fruktad målskytt i division 2-laget Kinna IF och en gång gjorde två mål i en match mot Elfsborg, hade förberett sig väl, bland annat med personlig specialträning med förre Örgrytespelaren Christian Hemberg.

Han var i toppform och redo för att försöka ta en plats i Gor Mahia, Kenyas bästa lag, som spelar inför 30.000 fanatiska fans, men den vänskap han mötte i Kibera och i områdets fotbollslag, Black Stars, fick honom att tänka om. Det var här han skulle försöka förverkliga pojkdrömmen.

Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi beskrivs som det största slumområdet i Afrika. Foto: Henrik Hallberg

Hur det gick får man veta om man ser filmen, men utan att avslöja för mycket kan man säga att det inte bara är kapaciteten som fotbollsspelare som avgör om man ska lyckas.

På gropiga och dammiga fotbollsplaner kämpar Moberg Lundén för att övertyga tränaren om att han ska erbjudas en plats i laget. Han läser en egen översättning av Karin Boye under bibelstunden som föregår träningarna. Fotbollslivet här är annorlunda på många sätt.

Intrycken från Kenya är starka och han beskriver det som ett förtrollande land, men med stora problem.

– På politisk nivå slås man av fattigdomen, korruptionen och den usla infrastrukturen. Samtidigt har du ett helt fantastiskt land med Victoriasjön, Kilimanjaro och savannens vilda djur. Men det starkaste intrycket är kanske ändå livsglädjen och den avslappnade attityden, säger han och beskriver samtidigt frustrationen när den fotograf han hyrt in kom två timmar för sent och fotbollsträningen var över. Eller när mikrofonen visade sig ha varit avslagen just som intervjupersonen hade sagt något viktigt.

Bilal Khan och Christian Ronnelin i Göteborgs FF var två av spelarna som Emil Moberg Lundén tränade med inför inspelningen av filmen ”Pojkdrömmen”. Foto: Tomas Ohlsson

Emil skulle vara både filmskapare och huvudrollsinnehavare samtidigt.

– Men jag känner en stor stolthet kring filmen och tycker att den pekar på en annan del av fotbollen som man annars inte så ofta får en inblick i, utan att för den skull bli gnällig eller ömkande. Drömmen om att bli fotbollsproffs tror jag att alla kan relatera till, men det behöver ju inte handla om fotboll, utan kan vara drömmen om vilket yrke som helst, säger han.

Hans personliga syfte med filmen var att ha roligt och utmana sig själv.

– Jag ville pröva att leva ett liv som jag inte har riktig kontroll över. Att planera sitt liv känns skittråkigt. Att våga släppa kontrollen är ett sätt att bli av med ångest och stress. Livet är ett jätteäventyr och jag tänker fortsätta att leva livet så länge jag har möjlighet, säger Moberg Lundén.

”Jag ville pröva att leva ett liv som jag inte har riktig kontroll över. Att planera sitt liv känns skittråkigt. Att våga släppa kontrollen är ett sätt att bli av med ångest och stress”, säger Emil Moberg Lundén. Foto: Tomas Ohlsson

Efter att filmen blev klar har han återvänt till Kenya flera gånger. Livet i Kibera skapade vänskapsband, väckte nya idéer och blev starten för ett projekt kallat Wale Wale, som går ut på att främja fotboll och utbildning bland ungdomar från slumområdet.

– Alla har drömmar, men alla har inte förutsättningarna, säger han och tillägger att han skäms en smula när han kommer med sina fotbollsskor för 2.000 kronor och barnen i Kibera spelar i flip-flop-tofflor eller barfota.

Genom projektet har man kunnat bidra med utrustning och även kunnat anställa fem personer lokalt. Det finns en dröm om att kunna ta ett lag till Gothia Cup, men det kostar och Moberg Lundén säger att det är frågan om var pengarna gör mest nytta.

Det dyker ständigt upp nya, annorlunda idéer i Moberg Lundéns huvud. Förra sommaren levde han som luffare med 20 kronor om dagen i fickan. Det blev till en serie inslag i Sveriges Radio.

SVT-dokumentären ”Pojkdrömmen” skildrar Emil Moberg Lundéns jakt på ett annat fotbollsliv. Foto: Tomas Ohlsson

– I dag fick jag en idé om att flytta en svensk ko till Goa i Indien. Det kunde bli ett intressant och annorlunda grepp om frågan om vår relation till våra djur och till vår köttkonsumtion, säger han innan han beger sig ut i regnet och kvällens träningspass med Göteborgs FF.

”Pojkdrömmen” sänds i SVT2 den 17 november och kan ses på SVT Play från den 15 november.