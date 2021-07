En eld tändes för ett splittrat Japan

Det sjunger till i mobilen, en suddig bild klarnar sakta.

– Hello! This is my family, säger Yoshiko Asano och sveper långsamt med mobiltelefonen genom rummet.

Där bakom vinkar de på rad: pappa Katsumi, mamma Kimiko och vännerna Kyoko och Rira Koga. Ljudvolymen är hög och Katsumi flyger upp ur fåtöljen och pekar upphetsat när kejsare Naruhito zoomas in.