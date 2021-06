En ett år lång försäsong – för att de hamnade i kläm

Det var en småregnig eftermiddag i början på november.

Ett derby mot Västra Mälardalen i allsvenskan västra väntade för Västerås IBS damlag.

Men vid halv fem, bara ett par timmar före avslag, kom beskedet: På grund av de rådande restriktionerna och pandemiläget ställdes matchen in.

Då hade lagkaptenen Sophia Mangs och hennes lag i innebandyns näst högsta serie inlett säsongen starkt.

– Det var tråkigt med tanke på att det var ett derby som väntade och mot mitt gamla lag dessutom. Det hade varit kul att få spela med bra tryck på läktaren. Det var jättetråkigt, berättar hon för DN.

Sophia Mangs, lagkapten i Västerås IBS, inför ett löppass på Rocklundaområdet i Västerås. Foto: Lisa Mattisson

Därmed var det andra gången inom loppet av åtta månader som säsongen pausades. När det hände i början av pandemin, i mars 2020, kunde få nog tänka sig vad som skulle hända sedan.

Det kunde inte heller lagets tränare Per-Inge Hellman.

– I och med att jag har lite insyn i sånt här i mitt jobb så tänkte jag att vi kommer kunna köra på som vanligt till hösten. Då hade vi några matcher och sen började smittan smyga sig tillbaka. Vi hann spela sex matcher innan det stoppades i november, berättar han.

Vad som hänt sedan dess är välkänt. Elitidrotten har fortgått och ungdomsidrotten återupptogs.

Däremellan finns breddidrotten, men även de lag som är på gränsen till eliten. Västerås IBS damer är ett av de lagen och de spelar i allsvenskan, landets näst högsta serie.

Serien finns även på herrsidan men under pandemin har de skilts åt. De allsvenska serierna på damsidan har inte räknats till eliten, men det har herrarnas. Därmed har herrarna fått fortsätta spela, men inte damerna.

– I innebandyn är det väl egentligen ingen på allsvensk nivå som kan livnära sig på sporten. Ska man dra ett streck någonstans kanske man borde dragit det vid SSL (Svenska superligan) oavsett om det gäller män eller kvinnor. Sen kanske jag inte är rätt person att göra den bedömningen, säger klubbens ordförande Annika Enberg

Frågorna har varit många kring de olika turerna.

– Vad tar man sedan som arbete och inte? Vi har många som studerar på universitet. Då är frågan om det är ett arbete eller inte, säger Hellman.

Klubbordföranden Annika Enberg och tränaren Per-Inge Hellman. Foto: Lisa Mattisson

Hoppar vi tillbaka till den där novemberdagen var det nog få som trodde att det var den sista sucken om matchspel som drogs för säsongen 2020/2021.

Lagets kapten Sophia Mangs medger att hon hade en rätt dålig magkänsla. En magkänsla som fick rätt i att de negativa beskeden därefter kom gång på gång.

– Mentalt hade jag ställt in mig på att det inte skulle återupptas. Det jobbiga blev sedan att behöva höra att det sköts upp vecka efter vecka. Det var det som var mest jobbigt psykiskt.

Därmed förändrades förutsättningarna också för hur Per-Inge Hellman, tillsammans med kollegan Per Ryman, skulle fortsätta att arbeta med sitt lag.

Till en början gick de i tankar om att stoppet bara var tillfälligt, att spelarna behövde en morot fram till juluppehållet, men att de kanske skulle få spela dubbel- eller enkelmöten i seriespelet.

– Vi tänkte att vi lätt kommer kunna hålla i gång dem till jul och sen köra ett litet uppehåll. Det är så pass fokuserade spelare som vill prestera. Men det blev inte riktigt så.

Restriktionerna förlängdes i stället och laget började sakteliga tappa hoppet.

– Tjejerna började känna lite misstro till besluten och började säga att ”stäng ner i stället”. Men vi tänkte att det ju ligger utanför vår zon. Vi kunde bara förhålla oss till de förutsättningar som är och det var att kanske börja spela i februari. Då var det bara att försöka vara förberedd för det.

Bara ett par timmar före en match i november kom beskedet att den ställdes in på grund av pandemiläget. Spelarna i Västerås IBS väntar fortfarande på att spela match igen. Foto: Lisa Mattisson

Träningen fortsatte, trots januarimörkret, vinterkyla och snö. Fem pass i veckan.

Frågan som då låg i luften var: Vem har egentligen motivation till det utan att veta om säsongen kommer i gång?

– Det var lite både och med motivationen och frågan om när vi får börja spela eller om vi inte får spela. Sen all extraträning för att man kanske får börja spela om två veckor, sedan skjuts det upp och så blir det ännu mer träning. Det har varit det tuffaste, förklarar Sophia Mangs.

Huvudtränaren Hellman förklarar att han hade sina knep för att hålla sina spelare på tårna, osäkerheten till trots.

Han inkluderade tävlingsmoment i den individuella träningen. Spelarna fick möjligheten att samla poäng i genomförda träningspass på egen hand. Därmed tävlade de om en liten förmån i slutet av tävlingsperioden. Det gav resultat, så väl fysiskt som psykiskt.

Just den psykiska delen lyfter både Hellman och Annika Enberg. Men då med en faktor som blev problematisk i träningsupplägget: Åldersskillnaden på spelarna.

– Det blev konstigt när de fick vara i skolan men inte träna ihop under en period. Då fick 03:orna träna men inte 02:orna, den klyftan blev svårare när de gick i samma skola. De som gick idrottsprofil fick då träna ihop på dagen, men sen på kvällen fick några välja hallen och några löpspåret. Det tycker jag blev lite olustigt även om de ändrade det på vägen, säger Hellman.

Ny försäsong. Träningen inför hösten har startat. Foto: Lisa Mattisson

Samtidigt fanns det ett driv i de yngre spelarna som även fick fortsätta träna med de lite yngre ålderskullarna. Det drivet ville Hellman försöka ha i resten av spelartruppen också.

– Det blir ju en klyfta i att få eller inte få träna. Då måste man titta på läget och ta beslut utifrån det. De är i olika ålder och får inte göra samma saker. Då måste man utgå från det och prata med dem. Men de yngre har kunnat ge energi till övriga gruppen.

Enberg fyller i:

– Alla är ju inte över 18 här i seniorerna. De som hamnade väldigt mycket i kläm var nog de mellan 16 och 18. Alla som fick hålla i gång och är äldre var antingen elit som i SSL eller så skulle de vara barn. Så det tyckte jag var lite jobbigt framför allt för den psykiska hälsan.

Annika Enberg, ordförande i Västerås IBS. Foto: Lisa Mattisson

Veckorna fortsatte att gå, matcherna uteblev och pandemin hade fortsatt ett grepp om landet. Samtidigt började Hellman och hans spelare på allvar bli fundersamma på hur det egentligen skulle bli.

Innebandyförbundet kom under våren med idén att eventuellt förlänga säsongen och försöka avsluta den så sent som i juni.

– Då var frågan hur vi ställer oss till det och man började fundera på ”vart är vi egentligen på väg?”

– Om vi hade haft serien i gång nu vet jag inte hur bra det hade varit. För oss var det okej fram till dess men sen kom sista beslutet att man skulle skjuta fram det en vända till och vi skulle hålla igång dem i fem-sex veckor. Den var inte lika rolig kan jag säga. Framförallt sade tjejerna att vi måste träffas, hålla i gång och ses så det gjorde vi till i mitten på mars, säger Hellman.

Samtidigt påverkade som sagt de olika turerna även spelarnas känslor kring att orka fortsätta. Dels fortsätta träna men kanske även fortsätta vara en del av satsningen med laget.

– Det har väl varit både toppar och dalar, vissa dagar är det lättare, andra är det jobbigare. Men vi är bra tillsammans som grupp och tar oss igenom både högt och lågt, säger Sophia Mangs.

En som haft det extra tufft under alla dessa månader är Mangs lagkamrat Matilda Henriksson.

”Det har väl varit både toppar och dalar, vissa dagar är det lättare, andra är det jobbigare”, säger Västerås IBS lagkapten Sophia Mangs om pandemitiden. Foto: Lisa Mattisson

Hon drabbades innan serien drog i gång i höstas av en allvarlig knäskada. Efter dubbla operationer har hon under våren fått komma tillbaka och träna utomhus med sina lagkamrater.

– Jag kommer ju ner men kör rehab själv i gymmet. Men nu har jag fått vara med lite mer och springer lite, berättar hon.

Dock medger hon att det hade varit lite tuffare att tvingas se dem spela matcher från sidlinjen.

– De har hjälpt mig otroligt mycket, men de har sagt det ibland att ”vi får ändå inte träna ihop eller spela matcher”. Hade de fått spela hade det nog varit ännu tuffare.

Förmågan att se det positiva verkar ha smittat av sig från Per-Inge Hellman. Han har uppenbarligen klarat av att se möjligheterna under den tuffa perioden. Just spelare i Matilda Henrikssons situation lyfte han fram redan i samtalet när DN:s besök i Västerås bokades in.

– När vi satte ihop träningsgrupperna hade vi bland annat en rehabgrupp. Vi hade några korsbands- och ledbandsskador. Det var nog de som var bäst på att motivera de andra, säger han och fortsätter:

– De vill ju vara med och motivera de andra så att vi får fortsätta spela i allsvenskan. Det är ju spelare som kanske hamnar vid sidan annars. Nu kunde de föra fanan framåt och vann den första tävlingen.

Som det redan redogjorts för är spelarna i laget inte proffs, de tjänar inte pengar på innebandyn, de studerar och jobbar till vardags. Med andra ord är det inte orimligt att tänka att många andra saker pockar på uppmärksamheten. När det också blir svårt att motivera dem som innebandyspelare så kan en rätt svår situation uppstå.

Frågan om man har ett lag kvar eller inte, om spelarna och lagkamraterna fortsätter eller inte, har slagit både Sophia Mangs och Per-Inge Hellman.

– Där kan jag väl tala för mig själv och säga att det har man väl funderat på. Man har haft mycket tid att göra annat och träna annat. Då kan man tänka ”ska jag verkligen fortsätta, eller göra något annat?”, säger Mangs.

– Ja, när det börjar pratas om eventuella tapp sätter det i gång funderingar hos spelare som ligger på gränsen, som får nya jobb eller hittar andra aktiviteter. Det påverkar också, att man känner att man har en annan vardag utan innebandy. Den ”godbiten” stör ju också i vårt system om man säger så, förklarar Hellman.

Man har haft mycket tid att göra annat och träna annat. Då kan man tänka ”ska jag verkligen fortsätta, eller göra något annat?”

Han är rätt eftertänksam och det märks att Hellman haft tid att reflektera på lagets situation under de månader som gått.

– För oss är utmaningen att behålla gruppen. Vi tycker att vi har ett bra lag men tappar vi halva truppen har vi inte det. Då vill inte den andra halvan vara kvar. Det har varit det stora i att se det här som en paus bara. Vi har suttit här uppe i skogen mitt i vintern för att bara göra något ihop. Det är mycket för att vilja köra ett år till, säger han och fortsätter:

– Jag tänker att det finns många delar man glömmer bort i det här för att man är orolig. Tjejerna är ju här, utöver hälsoperspektivet, för att de vill tävla och brinner för en idrott. Vår utgångspunkt som ledare måste vara att de brinner mer än bara en säsong utan över en längre tid. Några har kontrakt över flera år och vissa har över ett år men de vill ju vara kvar längre än så för att de tycker att det är kul.

Annika Enberg är från sin position glad att ungdomslagen fått hålla i gång. Hon beskriver även hur klubben försökt premiera vikten av att spelarna ska hålla kontakten och värdesätta både den fysiska och psykiska hälsan. Men även det faktum att hon har respekt för de beslut som tagits från regeringen.

När DN träffar laget under ett av alla löppass på Rocklundaområdet i Västerås i maj månad är stämningen god. Det är ett stort gäng som samlats utomhus för veckans första av tre träningspass och vårvärmen gör sig påmind på riktigt.

De positiva vindarna verkar blåsa och Per-Inge Hellman tar upp förhoppningarna på att vaccineringen mot coronaviruset fortsätter gå åt rätt håll.

En av anledningarna till hans optimism går att utläsa i att han har sitt lag. Precis som hans spelare har varandra. Hellman beskriver hur det är spelarna som driver verksamheten framåt, vilket får dem att stanna i den och utveckla densamma.

– Det är tjejerna som varit på och bara ”kan vi inte köra ett år till då”. Sen har vi sagt att vi måste anpassa oss, stå på led och sådär. Då har de bara nickat och sagt ja, det har varit viktigt för oss.

”Det har varit ganska psykiskt påfrestande. Men nu ser man ljusglimtarna och hoppas på att få komma in i hallen igen”, säger Sophia Mangs. Foto: Lisa Mattisson

Det har gått mer än ett halvår sedan de senast spelade match. Trots det är 30-talet spelare redo att svettas ytterligare en gång. Men sin egen sport, med klubba och boll i en inomhushall, har de inte fått utöva på flera månader.

– Vi har stöttat varandra hela tiden. Har man det jobbigt så har man alltid någon att prata med. Det är därför man fortsätter att hålla på, annars hade man väl gett upp för flera månader sedan. Man längtar ju efter att komma i gång igen, säger Sophia Mangs.

Hon är tydlig med att det främst är en glädje att få veta att hon har sitt lag kvar. Att hon vet att hon har sitt lag att träna ihop med på kvällarna.

– Det har varit ganska psykiskt påfrestande. Men nu ser man ljusglimtarna och hoppas på att få komma in i hallen igen, säger lagkaptenen.

Vad betyder det att ha sitt lag under den här tiden?

– Gud, det betyder allt. Jag får så mycket energi av att vara nere och träffa alla. Det betyder jättemycket, speciellt när jag har så många vänner i laget och vi är så otroligt tajta. Så det betyder otroligt mycket att ha dem, säger Matilda Henriksson.

Frågan är då om det kan vara den kanske längsta försäsongen någonsin?

– Vi har ju trott att vi ska få spela hela tiden. Vi har hela tiden sagt att vi ska vara bäst i den första matchen efter pandemin. Nu kom inte den under den här säsongen. Men vi ska vara bäst förberedda när vi får dra i gång igen, säger Per-Inge Hellman.

Efter att restriktionerna lättats 1 juni får nu spelarna återigen träna inomhus.

– Från och med nästa vecka kör vi inomhus en dag i veckan, det var jubel när det beskedet kom. Planeringen för matcher pågår för fullt. Nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa säsong, säger klubbordföranden Annika Enberg.