En fotbollströja är inte längre bara en tröja – så blev idrott politik

Den 13 januari tackade Storbritanniens premiärminister Boris Johnson fotbollsspelaren Marcus Rashford, anfallare i Manchester United, i en debatt i parlamentet. Rashford hade ställt regeringen till svars mer effektivt än oppositionsledaren Keir Starmer, som han debatterade med, tyckte Johnson.

Vid det laget hade Rashford på några månader fått regeringen att göra två kovändningar.

I somras kampanjade han för att barn i fattiga familjer fortsatt skulle få gratis skolmåltider även under sommarlovet under pandemin, något som annars skulle dras in när terminen slutade.

Efter att den 22-årige spelaren skrivit ett brev till alla parlamentsledamöter där han berättade om hur han själv växt upp med en ensamstående mamma och varit beroende av bland annat skolmåltiderna för att bli mätt, ringde Boris Johnson upp honom, regeringen ändrade sig och satsade 120 miljoner pund på att erbjuda 1,3 miljoner elever kuponger att köpa mat för över sommaren.

Bild 1 av 2 Visst borde det vara gratis skolmat för barn i fattiga familjer även under skolloven? Marcus Rashford berättade om sin egen uppväxt och fick brittiska regeringen att ändra sig. Foto: Horst Friedrichs/Alamy Bild 2 av 2 Marcus Rashford. Foto: Rui Vieira/AP Bildspel

I november röstades ett Labour-förslag om att betala för fria skolmåltider ända fram till påsk ner i parlamentet, men Rashford lyckades återigen samla opinionen, Boris Johnson ringde ett nytt samtal till spelaren och meddelade att de hade ändrat sig igen.

Att en fotbollsspelare var en av de personer som dominerade den politiska debatten i sitt land 2020 var knappast förvånande. På senare år har idrotten allt oftare blivit en arena för politisk aktivism.

När quarterbacken Colin Kaepernick 2016 började knäböja i protest mot polisvåld och rasism under den amerikanska nationalsången inför matcher i NFL, proffsligan i amerikansk fotboll, ledde det till att han blev utan kontrakt, och måltavla för den dåvarande presidenten Donald Trump.

Fyra år senare var det snarare kontroversiellt att inte knäböja.

Rachel Hill (med bollen) gjorde ett genomtänkt val att inte knäböja, något hon tvingades förklara. Foto: Rick Bowmer

Fotbollsspelaren Rachel Hill, numera i Linköping, valde till exempel i juni förra året att stå upp under nationalsången inför en match med Chicago Red Stars. Efteråt var det hon som fick förklara sig.

Medan lagkamraterna hade knäböjt stod den blonda Rachel Hill med nedböjt huvud och handen på sin svarta lagkamrat Casey Shorts axel. Några dagar senare kände hon sig nödgad att bemöta den kritik hon fått. I ett uttalande förklarade hon att beslutet att stå upp men ändå symboliskt röra vid sin lagkamrat i solidaritet var noga genomtänkt, och en avvägning mellan att visa stöd för de militärer som hon såg flaggan som en symbol för, och den antirasistiska kampen.

Idrotten var en stor del av den uppblossade Black lives matter-rörelsen efter att George Floyd dödats av en polis. Men redan innan dess hade det blivit allt vanligare för idrottare att stå för saker, inte bara i USA. Ofta är det kvinnorna som har gått före.

För kvinnor har det alltid varit en del av idrottandet att kämpa för sina egna villkor i en ojämlik bransch. En skillnad på senare år är att allt fler företag ser möjligheter i den kampen. Om det tidigare kunde vara en belastning att sticka ut hakan politiskt, är det nu många som vill profilera sitt varumärke genom värderingar och socialt engagemang.

Bild 1 av 2 Idrotten har blivit en stor del av Black lives matter-rörelsen. Här hedrar WNBA-laget Seattle Storm den ihjälskjutna Breonna Taylor. Foto: Chris O'Meara/AP Bild 2 av 2 Under US Open hade den stora stjärnan Naomi Osaka olika munskydd inför varje match – med olika offers namn på. Foto: Frank Franklin II Bildspel

Det har mycket att göra med ”millennials”, de som är födda på 80- och 90-talen, och deras inställning till varumärken, lag och sporter, tror Frans Fransson som jobbar med att ge råd till förbund och klubbar i sponsorfrågor.

– Särskilt nu när vi har en global kris är det ännu viktigare att gå före, våga driva på, våga säga vad man tycker. Och de ligor, klubbar och företag som gör det kommer att supportas av framför allt millennials när den här krisen är över, så det handlar lite om att ta position i samhället, säger han.

Ett exempel är hur den svenska landslagströjan i fotboll använts. 2017 lanserade Svenska fotbollförbundet och sponsorn Adidas en tröja för damlandslaget, som användes på träning och i kampanjer, med citat från kvinnor som Zara Larsson, Gina Dirawi och Gudrun Schyman som skulle inspirera andra kvinnor att ta plats. Till en specialversion av VM-tröjan 2019 hade spelarna valt ut 48 kvinnliga förebilder, vars foton dekorerade siffrorna på ryggen.

– Om man tittar på det affärsmässigt, vilka som handlar sportprylar, så är kvinnor överrepresenterade. Men så är det inte hos oss som varumärke. Så det finns både ett samhälleligt ansvar och ett affärsmässigt perspektiv på det, säger My Back som är marknadsdirektör för Adidas i Norden.

Enligt Adidas marknadsdirektör ser företaget på samarbetet med damlandslaget utifrån ett samhälleligt ansvar och ett affärsmässigt perspektiv. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Det är inte nytt att sportmärken tar ställning i olika frågor, säger hon, men utvecklingen har blivit starkare de senaste åren.

– Adidas har en vision om att vi kan förändra världen genom sport, vilket är väldigt stort som begrepp. Men vi tror verkligen att vi kan förändra strukturer och individer genom sporten, för den förenar så många och det är så många som är intresserade, säger My Back.

När herrarnas EM-tröja lanserades för ett år sedan kom den med buskapet om att den inte var för alla. Ville man sätta på sig den var man tvungen att skriva under på ett antal villkor, om att visa respekt för motståndare och domare, aldrig sprida hat och hot och välkomna alla ”oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning”.

Tröjan var inspirerad av händelsen under VM 2018, då mittfältaren Jimmy Durmaz efter en match fick ta emot rasistiskt hat i sociala medier. Dagen efter manifesterade hela laget mot rasism, när de ställde upp sig bakom Durmaz som läste upp ett uttalande.

Hela landslaget slöt upp bakom Jimmy Durmaz, mot rasism, under VM 2018. Vilket inspirerade till EM-tröjan, som presenterades i fjol. Foto: Maja Suslin/TT

My Back trycker på att det är förbundets, spelarnas och företagets gemensamma värderingar som uttrycks. Ingen spelare var obekväm med att ställa upp på EM-tröjans budskap.

– Nej, snarare tvärtom, de vill vara med och påverka. Sedan måste det ju komma från dem också, det ska inte vara påtvingat. Är det någon som inte skulle stå för det skulle vi aldrig kunna presentera det på det viset, säger hon.

Inom herrfotbollen är det ofta just rasism som berör många spelare personligen, och som de agerar mot.

I England har Manchester City-spelaren Raheem Sterling kritiserat hur medierna beskriver unga svarta spelare, bland annat genom att visa hur tabloiden Daily Mail beskrev det som suspekt att han köpte ett dyrt hus till sin mamma, medan nyheten att hans vita lagkamrat Phil Foden skaffat ett hus för nästan precis lika mycket pengar till sin mor rapporterades som någonting gulligt.

Från att för några år sedan ha betraktats som världsfrånvända med sina enorma löner har unga Premier League-spelare blivit röster som man lyssnar på.

Men alla är inte med på tåget. Den politiska vågen bland idrottare har också lett till spänningar inför sommarens OS i Japan.

Trots att de olympiska spelen i praktiken ofta använts i propagandasyfte av olika regimer genom åren, har det funnits en stark idé om att spelen ska vara politiskt neutrala. Den principen har sällan varit så ifrågasatt som nu.

Den kanske mest kända politiska idrottsmanifestationen är från ett OS, när de amerikanska guld- och bronsmedaljörerna Tommie Smith och John Carlos höjde sina nävar på prispallen efter 200-metersloppet i Mexiko 1968, till stöd för svarta amerikaners kamp för sina rättigheter. De kastades ut från OS.

Tommie Smith och John Carlos höjde sina nävar på prispallen efter 200-metersloppet i Mexiko 1968, till stöd för svarta amerikaners kamp för sina rättigheter. Foto: AP

Inför Tokyo-OS uppdaterade IOK sina regler för hur idrottare får uttrycka sig under spelen. Politiska manifestationer på prispallen, under tävling, i OS-byn eller i samband med invignings- och avslutningsceremonierna är förbjudna, men man får uttrycka åsikter under presskonferenser och i sociala medier.

– Om den politiska neutraliteten inte respekteras så kommer de olympiska spelen snarare att splittra världen i stället för att förena den, sade ordföranden Thomas Bach.

Men när manifestationerna för Black lives matter startade fick de nya OS-reglerna så mycket kritik att IOK agerade genom att sätta igång en stor undersökning av vad OS-idrottarna världen över tycker i frågan. Resultatet ska redovisas i vår.

En organisation som varit kritisk är Global Athlete, som företräder idrottare i olika frågor.

– Idrottens regler borde inte tillåtas åsidosätta grundläggande mänskliga rättigheter. Och en grundläggande mänsklig rättighet är yttrandefrihet. Det är ett av problemen med idrottsorganisationer, de verkar tycka att de har rätt att sätta sig över lagen, säger organisationens vd Rob Koehler.

Därför tycker han också att det är fel att IOK gör en enkätundersökning om reglerna, eftersom man inte kan rösta bort mänskliga rättigheter.

– Det är en minoritet som vill ha den yttrandefrihet som alltid har tryckts ner. Om du är en vit privilegierad kvinna eller man, så kommer du känna annorlunda kring att stå upp för mänskliga rättigheter än en svart man eller kvinna som kanske har levt ett helt liv av att ha blivit dömd på grund av sin hudfärg, säger han.

Bild 1 av 3 Rob Koehler, vd för organisationen Global Athlete. Foto: Privat Bild 2 av 3 My Back, marknadsdirektör för Adidas i Norden. Foto: Adidas Bild 3 av 3 Frans Fransson, rådgivare till förbund och klubbar i sponsorfrågor. Foto: Björn Mattisson Bildspel

Det är fortfarande oklart hur striden om politiska aktioner under OS kommer att sluta, men trenden med politiskt engagerade idrottare tycks inte avta.

My Back på Adidas tror att det från företagens sida bara kommer att bli viktigare.

– Det är det vi ser i konsumentundersökningar, att människor som är ute och handlar vill vara med varumärken som står för någonting. Framför allt syns det jättetydligt hos den yngre generationen.

I frågan om sommarens ishockey-VM, som skulle ha arrangerats i Belarus, förenades protester mot en odemokratisk regim med sponsorintressen på ett hittills väldigt ovanligt sätt.

Under höstens protester mot den den valfusksanklagade presidenten Aleksandr Lukasjenko i Belarus var kända idrottare en del av rörelsen. Bland annat fängslades basketspelaren Jelena Leuchanka i 15 dagar efter att ha deltagit i protester, andra idrottare blev uppsagda från sina jobb.

Basketspelaren Jelena Leuchanka fängslades i 15 dagar efter att ha deltagit i protester i Belarus. Foto: Carlos Osorio/AP

Idrottarna bildade en fond för att hjälpa de utövare som drabbats av repressalier för att de deltagit i protesterna.

Samtidigt växte den internationella kritiken mot att VM skulle arrangeras i landet.

Det var först efter att storsponsorn, det tjeckiska bilföretaget Skoda, gick ut och sade att de skulle dra tillbaka sitt sponsorskap om Belarus stod kvar som värd, som förbundet ändrade sig och flyttade på mästerskapet.

– På många sätt är det unikt att man som sponsor så tydligt kommunicerar ett ställningstagande. Det har varit mästerskap som har lagts i Ryssland och Qatar och Kina och så vidare, och man har på något sätt hela tiden accepterat att det är så, säger Frans Fransson.

– Jag tror att många sponsorer har tänkt att underhållningen är det viktiga, vi är en del av upplevelseindustrin, och man har försökt tala bort det politiska. Men när idrotten blir en arena för den här typen av kommunikation, protester där spelarna aktivt tar avstånd i vissa fall, då blir det en signal som man inte kan bortse från.

Men hur trovärdigt kan ett företag vara i politiska frågor?

Samtidigt som Svenska fotbollförbundet och Adidas vill lyfta damfotbollen så får förbundet återkommande kritik för att ersättningar och bonusar till dam- och herrspelare inte är lika. Hur pengarna fördelas är en komplex fråga som också beror på hur pengar fördelas centralt från de internationella förbunden Fifa och Uefa, men My Back kan inte heller uttala sig om hur fördelningen av huvudsponsorn Adidas bidrag till landslagen ser ut.

– Vi räknar inte riktigt på det så, säger hon.

– Vi har inget uttalat statement om vad vi tycker om det här. Vi förstår var det kommersiella kommer ifrån, vi tycker att det är positivt att frågan kommer upp på agendan och vi är också helt eniga i att det behövs. Sedan är det inte perfekt på något sätt än, inte från förbundets sida och inte från vår sida heller. Men vi jobbar på att ta oss framåt, säger My Back.