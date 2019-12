En sista dans för ”Anton” – men ryttaren kan bli historisk

När? Efter fyra intensiva tävlingsdagar avslutades Sweden International Horse Show på söndags kvällen.

Var? Friends arena

Finstämt farväl

Dressyrryttaren Tinne Vilhelmson Silfvén och valacken Don Auriello, som aldrig kallas för något annat än Anton, har länge varit ett strävsamt par på tävlingsbanorna och i landslaget.

– Jag har älskat honom från första ögonblicket, berättar Tinne Vilhelmson Silfvén.

Under OS i London 2012 gjorde ekipaget sin första mästerskapsstart tillsammans, fyra år senare var de med i OS i Rio. På meritlistan finns också två VM-starter, två EM-starter och flera världscupfinaler.

Men nu är Antons tävlingskarriär över. Valacken, som fyller 18 år snart, har nått pensionsåldern.

På söndagen fick publiken i Friends arena möjlighet att ta farväl av Anton under ett finstämd och rörande hyllning när Tinne och Anton för sista gången red sitt kür-program till tonerna av Beach Boys ”Good Vibrations”. Naturligtvis fanns också hästens ägare Antonia Ax:son Johnson på plats för att hylla sin fina häst.

– Det var väldigt känslosamt, men jag har inte riktigt tagit in det än.

För den nyblivne pensionären väntar nu sköna dagar hemma på Lövsta stuteri i Upplands Väsby där han ska fungera som läromästare.

För 52-åriga Tinne Vilhelmson fortsätter däremot tävlingskarriären med andra hästar. Med sina sju OS-starter tillhör Tinne en liten exklusiv skara svenska idrottare. Lyckas hon ta sig till sommarens OS i Tokyo kommer hon att bli historisk som den första svensken som varit med i åtta OS.

Bättre än maken

Svenska landslagsryttaren i hoppning Angelica Augustsson Zanotelli blev tvåa i söndagseftermiddagens 1.40-klass tillsammans med hästen Nintender Star.

Därmed blev hon bästa svenska ryttare i den klassen. På köpet blev hon också bäst i familjen eftersom maken Marlon Modolo Zanotelli från Brasilien slutade tvåa.

Vann gjorde Harrie Smolders från Nederländerna på Monaco.

Bästa ponnyryttaren

Innan de etablerade tjärnorna red sina kür-program fick de blivande stjärnorna chansen.

Under söndagsförmiddagen avgjordes ponnyryttarnas kür-dressyr och vinnare blev My Sandgren på Twenty Two.

Pappa Fredricson prisad

Veterinärprofessorn och den tidigare Flyingechefen Ingvar Fredricson har tilldelats Svenska Ridsportförbundets hederstecken i guld.

Utdelningen skedde under Sweden International Horse Show.

Ingvar Fredricson har verkat i ridsportens tjänst under hela sitt liv, och dessutom fostrat två hoppryttare av högsta klass sönerna i Peder och Jens som båda tagit internationella mästerskapsmedaljer.

Läs mer: Tystnad rådde – då satte Kittel svenskt rekord